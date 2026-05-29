El Gobierno oficializó nuevas subas de luz y gas para junio: cómo impactarán en las facturas

Las tarifas de energía volverán a aumentar en junio, luego de que el área de Energía confirmara nuevas subas en las facturas promedio de gas y electricidad. Según informó la vocería oficial, el incremento será de 2,81% para el gas en todo el país y de 1,50% para la electricidad en el AMBA, mientras que en el resto de las provincias las tarifas eléctricas dependerán de lo que definan los entes reguladores locales.

Inflación de junio: aumentan transporte, prepagas y colegios, pero el Gobierno refuerza subsidios en luz y gas

La actualización quedó plasmada en una serie de resoluciones publicadas este jueves en el Boletín Oficial por el ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS Y LA ELECTRICIDAD (ENReGE). Por un lado, la Resolución 39/2026 oficializó los nuevos cuadros tarifarios para el servicio de gas natural. En paralelo, las resoluciones 25/2026 y 26/2026 aprobaron los cuadros tarifarios que deberán aplicar Edesur y Edenor desde el 1° de junio de 2026, además de incorporar detalles sobre subsidios, costos de distribución y los mecanismos de actualización utilizados para calcular las nuevas facturas eléctricas en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Cómo se aplicarán los nuevos cuadros tarifarios en el gas

La actualización de las tarifas de gas quedó formalizada a través de la Resolución 39/2026 del ENReGE, que aprobó los nuevos cuadros tarifarios para Metrogas y confirmó que entrarán en vigencia “a partir del 1° de junio de 2026”. En el texto oficial, el organismo sostuvo que la adecuación contempla “un nuevo escalón de la Revisión Quinquenal Tarifaria (RQT)” y también la actualización mensual prevista en las reglas básicas de las licencias.

Además, la resolución recordó que el Gobierno nacional mantiene vigente la emergencia energética declarada por el Decreto de Necesidad y Urgencia 55/23 para los segmentos de transporte y distribución de gas natural. En ese marco, el Ministerio de Economía consideró “razonable y prudente continuar para el mes de junio de 2026 con la actualización de los precios y tarifas del sector energético”, según se indicó en una nota enviada a la Secretaría de Energía.

AySA aumenta 3% las tarifas de agua en junio: cómo acceder a descuentos, tarifa social y planes de pago

El documento también precisó que las facturas deberán reflejar el “Precio Anual Uniforme (PAU)” y aplicar, cuando corresponda, las bonificaciones establecidas en el régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF). En ese sentido, la Secretaría de Energía prorrogó para junio “la bonificación adicional del VEINTICINCO POR CIENTO (25%)” destinada a usuarios beneficiarios del sistema de subsidios.

Aumentos en las tarifas de Edenor y Edesur

Las resoluciones 25/2026 y 26/2026 del ENReGE también incorporaron detalles sobre el nuevo esquema de subsidios y los criterios utilizados para actualizar las tarifas de Edenor y Edesur. En ambos textos se recordó que el Decreto 943/2025 creó el régimen de “Subsidios Energéticos Focalizados (SEF)”, destinado a “asegurar que los usuarios residenciales vulnerables accedan al consumo energético indispensable”.

Según detalló la Secretaría de Energía en las resoluciones, para junio de 2026 “el porcentaje de la bonificación adicional extraordinaria” para los usuarios beneficiarios del SEF “quedará fijada en ONCE COMA NOVENTA Y SIETE POR CIENTO (11,97%) sobre el consumo base correspondiente”. Además, aclaró que esa asistencia “se adicionará a la bonificación general prevista en el artículo 7 del Decreto N° 943/2025”.

En paralelo, el Ministerio de Economía justificó las actualizaciones tarifarias al señalar, mediante la Nota NO-2026-51885041-APN-MEC, que resulta “imperioso continuar con la corrección de los precios relativos de la economía, entre los cuales se encuentran los precios y tarifas concernientes a los sectores de gas natural y energía eléctrica”. También sostuvo que las tarifas de transporte y distribución “deberán ser incrementadas conforme los resultados de las revisiones tarifarias quinquenales”.

Radiografía del transporte en Buenos Aires: tarifas por encima de la inflación, desplome de pasajeros y brecha federal

En el caso de las distribuidoras del AMBA, las resoluciones precisaron que el Costo Propio de Distribución (CPD) de Edesur “aumenta un CUATRO COMA SESENTA Y OCHO POR CIENTO (4,68%) con respecto a mayo 2026”, mientras que el de Edenor “aumenta un CUATRO COMA SETENTA Y CINCO POR CIENTO (4,75%)”. Ambos incrementos fueron calculados a partir de la fórmula de indexación que toma como referencia las variaciones del Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) y del Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicados por el INDEC.

GZ / lr