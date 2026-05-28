Inflación de junio: aumentan transporte, prepagas y colegios, pero el Gobierno refuerza subsidios en luz y gas

La inflación de junio estará marcada por subas en colectivos, trenes, prepagas y colegios privados, aunque el Gobierno intentará contener el impacto con mayores subsidios en las boletas de luz y gas.

Luego de que la inflación de abril se ubicara en 2,6% y con expectativas oficiales de un dato aún menor para mayo, el foco ahora está puesto en junio, un mes atravesado por aumentos regulados y decisiones económicas que podrían influir en el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Qué pasará con la inflación en junio

Entre los principales incrementos confirmados aparecen el transporte público, las prepagas, los peajes y las cuotas de colegios privados. Sin embargo, el Gobierno también anunció una ampliación de subsidios energéticos para amortiguar el impacto sobre los hogares de menores ingresos.

Más subsidios para luz y gas

La Secretaría de Energía confirmó la extensión de una bonificación extraordinaria del 25% en las tarifas de gas para usuarios residenciales incluidos en el Régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF). De esta manera, el subsidio total alcanzará el 75% del consumo.

La medida beneficiará a hogares con ingresos de hasta tres canastas básicas y también a clubes barriales y entidades sin fines de lucro.

En paralelo, para la energía eléctrica se estableció una bonificación adicional del 11,97%, elevando el subsidio total al 62% del consumo base. Desde el Gobierno señalaron que estas medidas buscan proteger a los sectores vulnerables frente a la volatilidad internacional de los precios energéticos.

Transporte y peajes: los aumentos que llegan en junio

En la Ciudad de Buenos Aires, el boleto mínimo de colectivo subirá 4,2% y pasará de $753,74 a $788,41. En las líneas nacionales del AMBA, el aumento será del 2% desde el 15 de junio. Los trenes metropolitanos también aumentarán: el boleto mínimo subirá 12,9% y llegará a $349,99.

En cuanto a los peajes porteños, las tarifas se incrementarán 4,6%. En las autopistas 25 de Mayo y Perito Moreno, los autos pagarán más de $4.500 en horario normal y más de $6.400 en hora pico.

Prepagas y colegios privados también ajustan valores

Las principales empresas de medicina prepaga informaron subas para junio de entre 2,6% y 2,9%, dependiendo del plan. Algunas compañías también aplicarán aumentos en los copagos.

En educación, las cuotas de colegios privados subirán entre 4% y 5% tanto en la Provincia como en la Ciudad de Buenos Aires, sumando presión sobre el gasto familiar.

Combustibles y tensión por el precio del petróleo

Otro punto clave para la inflación será el precio de los combustibles. YPF aplicó una suba limitada del 1% y mantuvo congelamientos parciales para evitar un traslado mayor a precios.

La decisión se da en medio de la tensión internacional por el conflicto en Medio Oriente y la volatilidad del petróleo Brent, referencia para Argentina.