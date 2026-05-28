Quiebra de Farmacias Dr. Ahorro: cierre definitivo y 330 despidos

La Justicia decretó la quiebra de Farmacias Dr. Ahorro luego de que la empresa reconociera la imposibilidad de sostener sus operaciones en medio de la recesión y el desabastecimiento. El Juzgado Comercial N.º 23 decretó la quiebra de Energía y Vida de Argentina S.R.L., firma propietaria de la cadena, luego de que la propia empresa solicitara la quiebra voluntaria al admitir un colapso financiero irreversible.

La decisión judicial dejó sin efecto el proceso de concurso preventivo que estaba en marcha. Según la compañía, la crisis económica, la caída del consumo y los cambios regulatorios implementados a fines de 2023 volvieron inviable la continuidad del negocio.

Crisis financiera y desabastecimiento

La cadena había desembarcado en el país en 2002 con un modelo basado en medicamentos genéricos de bajo costo, enfocado en consumidores de ingresos medios y bajos. En su mejor momento llegó a operar 47 sucursales en la Ciudad de Buenos Aires y provincias como Córdoba, Mendoza, Salta, Tucumán y Catamarca.

Sin embargo, en los últimos meses la situación financiera se agravó. La empresa intentó renegociar alquileres, ampliar plazos de pago con proveedores y aplicar un Procedimiento Preventivo de Crisis, pero las gestiones no prosperaron.

El deterioro derivó en un fuerte desabastecimiento: laboratorios y proveedores suspendieron entregas por deudas acumuladas, dejando a las farmacias sin stock de medicamentos esenciales.

Más de 330 despidos y denuncias de vaciamiento

El proceso de cierre comenzó en diciembre de 2025 con la clausura de 11 sucursales y el despido de cerca de 100 empleados. El golpe definitivo llegó en mayo, cuando las 33 tiendas restantes cerraron de manera abrupta y los trabajadores fueron notificados minutos antes de iniciar la jornada laboral.

La caída de Dr. Ahorro deja un saldo de más de 330 puestos de trabajo perdidos. Los empleados denunciaron además un presunto vaciamiento empresarial y aseguraron que durante semanas recibieron promesas de venta o relocalización de las sucursales.

Según trascendió, posibles negociaciones con compradores locales no avanzaron debido a la falta de documentación y tasaciones oficiales requeridas para concretar la operación.

Qué pasará tras la quiebra

Con la quiebra ya decretada, la Justicia avanzará ahora con la liquidación de los activos de la empresa para intentar cubrir parte de las deudas salariales e indemnizaciones pendientes.

El cierre de Farmacias Dr. Ahorro representa uno de los golpes más fuertes recientes dentro del sector comercial y farmacéutico argentino, en un contexto marcado por la recesión, la caída del consumo y el aumento de los costos operativos.