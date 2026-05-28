Baja de retenciones a autos argentinos: el alivio fiscal que celebra la industria, pero que aún no resuelve el problema de competitividad

La decisión del Gobierno de bajar las retenciones a las exportaciones de autos argentinos fue bien recibida por las automotrices, pero empresarios del sector aseguran que todavía persisten impuestos que limitan la competitividad y frenan inversiones.

La medida comenzará a aplicarse desde julio y apunta a reducir la carga tributaria sobre las exportaciones del sector. Sin embargo, las terminales sostienen que los impuestos provinciales y municipales continúan representando uno de los principales obstáculos para mejorar la competitividad de la industria.

El Gobierno reducirá las retenciones a las exportaciones de autos

A partir de julio, el Gobierno nacional comenzará a eliminar de manera gradual los derechos de exportación que pagan los autos fabricados en Argentina. La medida permitirá reducir cerca de un 2% de la carga tributaria efectiva sobre las exportaciones automotrices en el plazo de un año.

Actualmente, las retenciones tienen una alícuota del 4,5%, aunque el impacto real varía según el porcentaje de integración nacional de cada vehículo. Cuantas más autopartes argentinas incorpora un modelo, mayor es el impuesto que paga al exportarse.

La baja se aplicará de forma mensual, con reducciones del 0,37% hasta completar el esquema previsto por el Ministerio de Economía.

Qué impuestos seguirán afectando a las automotrices

Pese al alivio fiscal, las terminales aseguran que el principal problema seguirá siendo la presión tributaria provincial y municipal.

Según un informe presentado por Ford Argentina al ministro de Economía, Luis Caputo, el impuesto a los Ingresos Brutos representa un 7% del costo de exportación de un vehículo. A eso se suman las tasas municipales, con un impacto estimado del 3%, y el impuesto a los Débitos y Créditos, que agrega otro 3%.

Aunque existen mecanismos de devolución fiscal y beneficios vinculados a la Ley de Autopartismo, el sector calcula que la carga tributaria total seguirá rondando el 10%.

Qué le plantearon las automotrices a Caputo

La situación fue analizada en una reunión entre el presidente de Ford Argentina, Martín Galdeano, el ministro Luis Caputo y el secretario de Coordinación Productiva, Pablo Lavigne.

Tras el encuentro, Galdeano destacó la decisión oficial de reducir las retenciones, pero remarcó la necesidad de avanzar en una reforma más profunda. “La industria automotriz argentina tiene un enorme potencial, pero necesita mejorar su competitividad de forma concreta”, señaló.

El ejecutivo también pidió reducir “impuestos distorsivos” como Ingresos Brutos y las tasas municipales, que encarecen la producción nacional y afectan las exportaciones.

Cómo impacta la medida en la producción nacional

Uno de los principales reclamos del sector es que el actual esquema de retenciones castiga a los vehículos con mayor contenido de autopartes argentinas.

Por ejemplo, un modelo con 30% de integración nacional puede pagar apenas 1,3% de retenciones, mientras que otro con 70% de piezas locales afronta hasta 3,1%.

Las automotrices aseguran que la eliminación gradual del impuesto podría ayudar a sostener exportaciones que hoy generan márgenes mínimos o incluso pérdidas, especialmente en mercados altamente competitivos.

Qué autos exporta hoy Argentina

Actualmente, entre los principales vehículos exportados desde Argentina se encuentran la Toyota Hilux, Ford Ranger, Volkswagen Amarok, Fiat Cronos, Peugeot 208, Renault Kangoo, Mercedes-Benz Sprinter y Chevrolet Tracker.

En los próximos meses también se sumará la nueva pickup Renault Niágara, mientras Toyota y Volkswagen preparan renovaciones para sus modelos Hilux y Amarok.