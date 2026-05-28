Mauricio Macri reunió a legisladores del PRO: “Hay que lograr un cambio indestructible”

Mauricio Macri reunió a referentes del PRO de todo el país y llamó a consolidar un cambio político “indestructible”, mientras acelera el armado nacional del partido y explora alianzas para las elecciones de 2027.

Este jueves una cumbre con legisladores y dirigentes del PRO de distintas provincias tuvo el objetivo de reactivar la estructura federal del partido y avanzar en una estrategia política de cara a 2027.

Macri relanzó el armado nacional del PRO

Antes del encuentro, realizado en la sede partidaria de Balcarce, el exmandatario aseguró que el desafío actual es “lograr que esta vez el cambio sea indestructible” y evitar que “el populismo lo vuelva a frenar”.

Durante sus declaraciones, Macri también cuestionó al kirchnerismo y sostuvo que hoy se encuentra “más débil y desarmado” que en años anteriores. “No es el mismo kirchnerismo del 2015 y del 2019”, afirmó.

El PRO busca fortalecerse tras la crisis interna

La reunión marcó el relanzamiento del Foro Federal de Legisladores Provinciales, un espacio que había quedado desarticulado tras la derrota electoral de 2023 y las posteriores salidas de Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta de la estructura partidaria.

Macri estuvo acompañado por el secretario general del PRO, Fernando de Andreis; la vicepresidenta del partido e intendenta de Vicente López, Soledad Martínez; y el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri.

En el encuentro se debatieron temas vinculados a seguridad, educación, modernización del Estado y desarrollo productivo, además de la situación política y económica de cada provincia.

Según participantes de la reunión, el expresidente pidió “un mensaje serio y coherente” y remarcó que “si es un rejunte no funciona”, en referencia a posibles acuerdos electorales.

La estrategia política rumbo a 2027

El trasfondo del encuentro excedió la agenda legislativa. En las últimas semanas, Macri mantuvo reuniones con gobernadores radicales y también con el mandatario cordobés Martín Llaryora, alimentando especulaciones sobre una eventual coalición más amplia para 2027.

Desde el entorno del exmandatario aseguran que el líder del PRO está dispuesto a dialogar con distintos sectores políticos, excepto con el kirchnerismo, al que consideran “el enemigo”.

Además, el partido avanza con la gira nacional “Próximo Paso”, lanzada en mayo, con actos en distintas provincias para fortalecer la presencia territorial del PRO.

El objetivo electoral del PRO

La estrategia inmediata apunta a consolidar candidatos propios en las principales ciudades del país. El objetivo del partido es competir con aspirantes a intendente en más de 150 ciudades argentinas y ampliar su presencia en todo el territorio nacional.

Mientras tanto, dentro del PRO crecen las voces que impulsan una eventual candidatura de Mauricio Macri para los próximos años. El ministro porteño Hernán Lombardi aseguró que el expresidente “es insoslayable en el futuro de los argentinos” y sostuvo que en el partido “no quieren esconderlo”.

Aunque las definiciones electorales se postergarán hasta fin de año, el macrismo busca reposicionarse como una fuerza clave en el escenario político nacional.