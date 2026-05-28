Horacio Fazio cuestionó la defensa de Milei a Adorni: “No se entiende”

El filósofo y economista Horacio Fazio aseguró que el Gobierno nacional no logró superar el impacto político generado por el caso Manuel Adorni y consideró que la defensa pública del presidente Javier Milei hacia el funcionario despierta más interrogantes que certezas.

“De ninguna manera lo logró, absolutamente para nada”, respondió Fazio al ser consultado sobre si el oficialismo había conseguido cerrar el tema frente a la opinión pública. Según explicó, se trata de una situación que “cuaja mucho en la sociedad” debido al contexto económico y al ajuste impulsado por el Gobierno.

El analista sostuvo que la sensibilidad social frente a este tipo de denuncias crece en medio de recortes en áreas sensibles como salud, educación y universidades. “No se le permite al gobierno recurso situaciones como esta”, afirmó, y remarcó que la situación resulta aún más delicada por tratarse de funcionarios públicos.

Las dudas sobre la defensa presidencial

Durante la entrevista, Fazio puso el foco en la fuerte defensa del presidente hacia Manuel Adorni y consideró que esa actitud no resulta habitual en política. “No se entiende para nada la defensa a ultranza del presidente a la persona de Manuel Adorni”, señaló.

El economista explicó que, históricamente, los gobiernos suelen desplazar a funcionarios cuando una controversia amenaza la estabilidad política del Ejecutivo. “Un ministro no es más que un subalterno, como vulgarmente se dice, un fusible”, expresó, al describir la lógica de funcionamiento dentro de las estructuras de poder.

En ese marco, Fazio sugirió que la explicación detrás de esa defensa podría estar vinculada a mecanismos de sobresueldos dentro de la administración pública. “La única forma de explicarnos esta defensa a ultranza es que existan mecanismos de sobresueldo”, sostuvo.

La experiencia personal como exfuncionario

El entrevistado también relató experiencias personales de su paso por la gestión pública para contextualizar su análisis. Fazio contó que fue subsecretario de Estado en dos oportunidades y reveló que en una de esas funciones le ofrecieron cobrar sobresueldos.

“Efectivamente me ofrecieron sobresueldo. Bueno, yo lo rechacé”, afirmó. Según explicó, decidió no aceptar ese tipo de pagos porque implicaban recibir fondos cuyo origen desconocía y porque podían generar condicionamientos políticos en la toma de decisiones.

Para Fazio, este tipo de prácticas deterioran la confianza pública y profundizan el malestar social en un contexto económico complejo. Por eso, insistió en que el caso todavía mantiene capacidad de impacto sobre la opinión pública y que difícilmente el Gobierno logre cerrar definitivamente la discusión en el corto plazo.