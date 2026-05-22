Interna en La Libertad Avanza: Diego Raus advirtió que el Gobierno “no tiene sustentabilidad política”

Las tensiones dentro del oficialismo volvieron a escalar tras la aparición de cuentas anónimas y nuevos cruces entre sectores cercanos al presidente Javier Milei. Para Diego Raus, la interna dejó de ser una simple discusión de estrategias y se transformó en una disputa abierta por el poder dentro del Gobierno.

“Ya no es cómo hacer las cosas, sino directamente una interna para ver quién se posiciona más fuerte en este gobierno”, afirmó el sociólogo. Según explicó, el conflicto entre distintos sectores libertarios se volvió “público” y representa un riesgo para la estabilidad política del oficialismo.

Raus sostuvo que incluso sectores empresariales que respaldan el rumbo económico comienzan a mostrar preocupación por el desgaste político. “Lo que se está haciendo bien para ellos en la economía, no se está haciendo bien en la política”, señaló, y advirtió que esa falta de orden interno podría afectar la sustentabilidad del modelo económico y el respaldo internacional.

Milei, Macri y la crisis interna del oficialismo

Durante la entrevista, el analista también se refirió a las recientes declaraciones de Mauricio Macri, quien definió al presidente como “emocional” y “profeta”. En ese sentido, Raus consideró que el estilo de liderazgo de Milei genera dificultades para sostener una estructura política sólida.

“El estilo Milei es absolutamente desbordado”, aseguró. Además, cuestionó las reacciones del mandatario frente a críticas periodísticas y conflictos internos: “No se puede estar atacando periodistas porque salió una notita”.

Para Raus, la referencia de Macri al concepto de “profeta” apunta a la falta de resultados concretos del Gobierno. “Creo que Macri querría decir: dejen de hacer promesas y empiecen a generar resultados”, interpretó.

El sociólogo también analizó el rol de Santiago Caputo y su espacio dentro del oficialismo. “La gente de Santiago Caputo no tiene ninguna gestión de gobierno y se enaltece de eso”, remarcó, y consideró que ese esquema permite lanzar operaciones políticas internas sin asumir responsabilidades institucionales.

La oposición busca reorganizarse rumbo a 2027

En paralelo, Raus afirmó que las divisiones dentro del oficialismo abren una oportunidad para una oposición que hasta hace poco aparecía “diluida” y sin liderazgo claro. Según explicó, el peronismo y otros espacios opositores comienzan a discutir acuerdos y estrategias electorales. “La oposición está viendo que estas dificultades del gobierno le empiezan a abrir un campo que hace un año estaba totalmente cerrado”, sostuvo. Sin embargo, aclaró que todavía no existe consenso sobre qué figura o qué discurso debe liderar ese proceso de reconstrucción.

También destacó el rol de los gobernadores y cuestionó las negociaciones permanentes con el Ejecutivo nacional. “Los gobernadores tienen que dejar de hacer este trade-off permanente con el Gobierno”, expresó.

Por último, Raus consideró que el principal desafío opositor será reorganizarse políticamente y construir una narrativa común capaz de volver a conectar con sectores desencantados de la sociedad.