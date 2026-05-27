AySA aumenta 3% las tarifas de agua en junio: cómo acceder a descuentos, tarifa social y planes de pago

Las tarifas de agua de AySA volverán a aumentar en junio luego de que se oficializara una suba del 3% a través de la Resolución ERAS N.º 14/26 publicada en el Boletín Oficial. El ajuste impactará sobre las boletas de los usuarios residenciales y se aplicará en medio del esquema de actualización tarifaria vigente, mientras la empresa y el ente regulador mantienen programas de asistencia para hogares vulnerables, regularización de deudas y descuentos para sectores específicos.

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Desde AySA señalaron que “en el mes de junio la tarifa aumentará un 3%, según la Resolución ERAS N.º 14/26 publicada en el Boletín Oficial”. Al mismo tiempo, remarcaron que continúan vigentes los mecanismos de ayuda económica destinados a usuarios con dificultades para afrontar el pago del servicio. De esta manera, el valor promedio en las boletas será de $29.967 para el sexto mes del 2026.

La compañía recordó que sigue funcionando la Tarifa Social, un beneficio administrado por el Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS), orientado a otorgar subsidios focalizados según la capacidad de pago de cada hogar. Además, se mantiene un descuento del 15% para zonales bajos, que alcanza al 48% de los usuarios residenciales.

Cómo funciona la Tarifa Social y quiénes pueden acceder

Según detalló AySA, la Tarifa Social tiene una vigencia de un año y puede renovarse dos meses antes de su vencimiento. El beneficio contempla distintas modalidades vinculadas al acceso al servicio, el pago de las facturas y la regularización de deudas.

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En el caso del acceso al servicio, los hogares que aún no cuentan con conexión de agua y cloaca pueden acceder al pago del 50% del cargo de conexión en hasta 24 cuotas mensuales. Para quienes tienen dificultades para afrontar las facturas, el esquema prevé descuentos variables de acuerdo con los gastos optativos del hogar.

La modalidad de regularización de deudas también contempla condiciones especiales. Según el comunicado oficial, los usuarios pueden acceder a planes de pago de hasta 12 cuotas mensuales adaptadas a sus posibilidades económicas.

AySA explicó que los requisitos para acceder al beneficio contemplan que los hogares unipersonales tengan un ingreso neto inferior a dos jubilaciones mínimas, sumándose una jubilación mínima adicional por cada integrante extra del grupo familiar. Para evaluar cada caso, se solicita información vinculada a ingresos, gastos de salud, vivienda y servicios.

Beneficios especiales y asistencia para instituciones

El comunicado también detalla la existencia de la modalidad “Caso Social”, destinada a hogares en situación crítica que no puedan afrontar el pago de la Tarifa Social. Este esquema contempla descuentos del 100% sobre el cargo de conexión, las facturas emitidas y las deudas vigentes al momento de otorgarse el beneficio.

AySA indicó que esta modalidad está dirigida a familias con ingresos limitados, personas mayores o menores a cargo, hogares monoparentales, personas con discapacidad o enfermedades crónicas y usuarios que habitan inmuebles no residenciales utilizados como vivienda. La solicitud debe realizarse de manera presencial ante el ERAS y requiere un informe socioambiental confeccionado por un profesional matriculado en Trabajo Social.

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Por otra parte, la Tarifa Comunitaria está destinada a instituciones como asociaciones civiles, universidades, escuelas públicas, hospitales, comedores sociales y entidades deportivas barriales. Entre los beneficios figuran descuentos sobre el servicio medido y no medido, facilidades de conexión y planes especiales para cancelar deudas.

Desde AySA remarcaron que los usuarios pueden iniciar las solicitudes tanto de manera online como presencial, presentando la documentación requerida en cada caso. La empresa sostuvo que estas herramientas buscan acompañar a hogares e instituciones frente al nuevo incremento tarifario que comenzará a regir durante junio.

GZ