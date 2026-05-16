Ante la falta de dólares, Caputo avanza en su plan de privatizaciones: venderá 90% de AySA

El ministro de Economía, Luis Caputo, lanzó la licitación para privatizar Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA) por 30 años, prorrogable a 10 más. Se trata de la proveedora de agua y cloacas de la Ciudad de Buenos Aires y 26 municipios del Conurbano bonaerense. El funcionario pretende que el Estado se deshaga de ocho compañías públicas en el marco de la Ley Bases. Necesita dólares para devolver los US$ 31 mil millones de vencimientos de deuda externa que tiene desde julio hasta las elecciones presidenciales de 2027.

Economía autorizó ayer el llamado a licitación pública nacional e internacional para vender el 90% del paquete accionario de la empresa a través de una medida formalizada en la Resolución 704/2026, publicada en el Boletín Oficial. El propio ministro lo había anticipado por redes sociales el jueves. No realizó conferencia de prensa luego de la fallida organizada junto al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, donde no consiguieron que la prensa se centre en los temas que pretendían, sino que las preguntas derivaron exclusivamente en las denuncias de corrupción del vocero presidencial.

El plan del Gobierno es vender al menos el 51% de las acciones a una empresa y que el resto salga a la Bolsa. La empresa que resulte ganadora de la compulsa pública se regirá por el nuevo contrato de concesión, aprobado a fines de abril. El 10% restante de las acciones quedará en manos de los trabajadores. Entre los interesadoa en adquirir la mayoría de la empresa figuran Edison Energía (de la familia Neuss, los dueños de Havanna y Newsan), Mauricio Filiberti (dueño de Transclor), el Grupo Roggio y las firmas brasileñas Sabesp y Río+Saneamiento.

El contrato de concesión fija la prestación del servicio por un plazo de 30 años, con posibilidad de que se prorrogue por 10 años más, para la provisión de agua potable y desagües cloacales en la Ciudad de Buenos Aires y 26 municipios del Conurbano bonaerense. Los distritos de la Provincia a donde llega la compañía son Almirante Brown, Avellaneda, Esteban Echeverría, Ezeiza, Escobar, Florencio Varela, General San Martín, Hurlingham, Ituzaingó, José C. Paz, La Matanza, Lanús, Lomas de Zamora, Malvinas Argentinas, Merlo, Moreno, Morón, Pilar, Presidente Perón, Quilmes, San Fernando, San Isidro, San Miguel, Tigre, Tres de Febrero y Vicente López.

AySa cubre el servicio para 3.363 kilómetros cuadrados para 14,9 millones de habitantes, lo que la convierte en una de las compañías monopólicas más importantes en los servicios públicos. Sirve agua potable oficilamente para 11,2 millones de habitantes y desagües para 9,2 millones. Cuenta con tres plantas potabilizadoras, 16 de tratamiento de agua subterránea,14 estaciones elevadoras y 620 pozos de agua potable, además de 21 plantas depuradoras y 150 estaciones de bombeo cloacal. Desde que Javier Milei asumió la presidencia se paralizaron todas las ampliaciones y mejoras que estaban en obra.

La presidenta de la empresa hasta 2023, Malena Galmarini criticó la licitación: “Eligen el día del sanitarista para publicar las condiciones de venta de AySA. Más cinismo no se consigue. Hablan de privatizar como si estuvieran vendiendo una empresa cualquiera. Como si AySA no fuera una empresa líder en la región y en el mundo”. “Primero la destruyeron y ahora la quieren vender”, tuiteó la senadora provincial del Frente Renovador.

La privatización la lanza Caputo en un momento de necesidad acuciante de dólares. Entre el segundo semestre de este año y octubre de 2027, las obligaciones de deuda en moneda extranjera suman US$ 31 mil millones. Esto se ubica no solo por encima de las actuales colocaciones de los Bonares, sino también de las reservas brutas menos activos ilíquidos, que no llegan a US$ 18 mil millones, de acuerdo a la estimación de la Gerencia de Estudios Económicos de Banco Provincia.

“Cualquier ‘apretón monetario’ es insuficiente si hay escasez de reservas, tal como demostró 2025”, analizó la entidad financiera en su último reporte. “Si el poder de fuego del Banco Central sigue siendo acotado (menos de la mitad que la media regional, por caso), reducir la oferta de pesos no alcanza para moderar las presiones cambiarias. Los poco menos de US$ 4 mil millones de Bonares ley local que emitió el Tesoro desde diciembre del año pasado no alcanzan para cubrir la totalidad de los vencimientos de deuda en moneda extranjera de julio próximo (US$ 4.300 millones)”, explicó el Provincia.

El propio secretario de Finanzas, Federico Furiase, había admitido que las privatizaciones las usaría el gobierno libertario para hacer frente a las obligaciones financieras, muchas de las cuales se arrastran de la gestión de Caputo con Mauricio Macri como presidente. “Con el financiamiento en el mercado local de capitales, venta de activos y garantías de multilaterales nos permiten cerrar los vencimientos en dólares con el sector privado de julio 2026, enero 2027 y julio 2027”, dijo en el stream del Cronista.

El mes pasado en la Expo EFI, Caputo admitió que con todas las privatizaciones busca conseguir US$ 2.000 millones. El listado completo de las empresas anunciadas a privatizar incluyen a Citelec S.A. (Transener), Centrales térmicas Manuel Belgrano y San Martín, Concesiones hidroeléctricas, Belgrano Cargas y Logística, Intercargo, Tandanor, Casa de la Moneda y AySA (Agua y Saneamientos Argentinos).

Cederán 1.800 km de rutas nacionales

El plan de privatizaciones del Gobierno nacional avanzó con más de 1.800 kilómetros de rutas nacionales que pasarán a operar bajo un esquema de peajes privados. Adjudicaron los dos tramos que integran la Etapa II-A de la Red Federal de Concesiones que anunció el Ministerio de Economía.

El consorcio integrado por Concret Nor, Marcalba, Pose y Coarco se quedó con la concesión del Tramo Sur-Atlántico-Acceso Sur, mientras que Construcciones Electromecánicas del Oeste ganó la adjudicación del Tramo Pampa. La adjudicación fue oficializada el viernes con la Resolución 706/2026 de que firmó el ministro de Economía, Luis Caputo.

El corredor Sur-Atlántico-Acceso Sur incluye las autopistas Ezeiza-Cañuelas, Riccheri y Jorge Newbery, además de las rutas nacionales 3, 205 y 226. En tanto, el Tramo Pampa abarca la Ruta Nacional 5 desde Luján hasta su empalme con la Ruta Nacional 35, en La Pampa.

Caputo celebró la adjudicación en redes sociales y opinó que las rutas pasarán a tener “mejores estándares de servicio para los argentinos”. Además, sostuvo que el nuevo esquema busca modernizar la operación y el mantenimiento de la red vial mediante “un sistema de gestión transparente y sin ningún tipo de subsidio del Estado”.

La privatización la realizó el Gobierno después de no invertir en los caminos durante más de dos años de gestión. Esto a pesar de estar obligado por ley a utilizar los fondos del impuesto a los cumbustibles líquidos (ICL) para eso.