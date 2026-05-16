La inflación acumulada de Milei ya llegó al 304%

El Gobierno festejó el dato de inflación de abril del 2,6%, según difundió el Indec, que cortó la racha negativa de diez meses al hilo de no desaceleración del índice. Pero también trajo bajo el brazo que, en lo que va de la presidencia de Javier Milei, el IPC acumuló 303,6% y en lo que va del año superó lo estimado para todo este año del 10,1%, según reza el Presupuesto.

Así, los precios se cuadruplicaron en promedio en 29 meses de gestión. Los rubros que empujaron el IPC a superar el 300% en lo que va de la gestión de Milei fueron: Transporte 366,3%, Bienes y servicios varios 377,9%; Comunicación 405,3%; Educación 418,2%; Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles 562,5%.

Este último renglón refleja el fuerte ajuste de tarifas, algo que se refleja en la reducción del ingreso disponible de los hogares. Según estimaciones de la consultora Empiria, el dinero que les queda a las familias luego de pagar los gastos fijos como la luz, el agua o el gas, se ubicó en febrero 5,4% por debajo del nivel de 2023.

Si bien Milei ya superó la inflación que dejó acumulada el expresidente Mauricio Macri del 295,7%, aún se encuentra lejos de alcanzar la registrada durante todo el mandato de Alberto Fernández que fue del 929,7%.

El Gobierno festejó el dato del cuarto mes del año con el que cortó la racha negativa de 10 meses al hilo de la no desaceleración del índice. Pero, en el acumulado de lo que va de este año, la inflación alcanzó el 12,3%. De esta manera, superó la meta oficial para este año del 10,1%, según se aprobó en el Presupuesto.

El propio Presidente volvió a poner la inflación en el centro de su discurso tras el dato de abril. “La odio, voy a trabajar con el objetivo de destruirla”, afirmó ayer en el canal de stream Neura. El mandatario sostuvo que el único número que le daría alivio sería “el 0” y remarcó que la Argentina venía de una dinámica mucho más grave cuando asumió la Presidencia.

En tanto, el ministro de Economía Luis Caputo también se refirió al dato del cuarto mes del año en sus redes sociales. “La inflación de abril fue de 2,6%, la más baja en cinco meses. Si se excluye 2020, fuertemente influido por el incremento transitorio en la demanda de dinero durante la pandemia, la suba en el nivel general fue la menor para un mes de abril de toda la serie histórica que comienza en 2017”, sostuvo.

Mayo. Respecto al IPC del quinto mes del año, las consultoras proyectan se ubique unas décimas por debajo del dato de abril, aunque todavía por encima del 2%. “Si bien la cifra continúa elevada, estaría volviendo a recuperar su tendencia a la baja. Nuestros pronósticos para el 2026 rondan en torno al 26%”, apuntó Iván Cachanosky, economista jefe en la Fundación Libertad y Progreso.