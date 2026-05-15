El Gobierno dio un paso clave en la privatización de Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA): el Ministerio de Economía autorizó el llamado a licitación pública nacional e internacional para vender el 90% del paquete accionario de la empresa, hoy en manos del Estado nacional. La medida fue formalizada a través de la Resolución 704/2026, publicada en el Boletín Oficial y firmada por el ministro Luis Caputo, luego de que el propio funcionario anticipara que se publicarían los pliegos para avanzar con la operación.

Según se señala en forma oficial, el proceso se realizará mediante la Licitación Pública Nacional e Internacional de Etapa Múltiple N° 504/2-0003-LPU26, “sin base”, y tendrá como objetivo seleccionar a un operador estratégico que compre la totalidad de las acciones estatales de AySA. Ese punto es central porque el Gobierno no busca sólo desprenderse de una participación accionaria, sino transferir el control a un actor con capacidad técnica, financiera y operativa para hacerse cargo de una compañía que presta el servicio de agua potable y cloacas en la Ciudad de Buenos Aires y buena parte del conurbano.

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La licitación se instrumentará a través de la plataforma CONTRAT.AR, donde los interesados podrán acceder al pliego, realizar consultas y presentar las ofertas.

Además, el llamado será publicado durante diez días hábiles en el Boletín Oficial y en DGMARKET, el sitio del Banco Mundial, además de los portales del Ministerio de Economía y de AySA. Esa difusión internacional apunta a ampliar la competencia y atraer jugadores con experiencia en infraestructura y servicios públicos.

El calendario también quedó definido. Las consultas al pliego podrán realizarse hasta el 12 de agosto de 2026 a las 10, mientras que las ofertas deberán presentarse hasta el 27 de agosto a las 9:59. La apertura de la primera etapa se hará ese mismo día, a las 10, mediante un acto público electrónico en CONTRAT.AR. Para el mercado, esa fecha funciona como el primer hito concreto del proceso de venta, porque marcará qué empresas o consorcios están dispuestos a competir por el control de AySA.

El llamado se apoya en un paso previo que el Gobierno había dado hace apenas unas semanas: la aprobación del nuevo Contrato de Concesión entre el Estado nacional y AySA, mediante la Resolución 543/2026. Ese contrato reformuló las condiciones bajo las cuales la empresa debe prestar el servicio de agua potable y recolección de desagües cloacales, y estableció que la concesionaria deberá cumplir el Plan de Acción de Transición 2024-2026 y trasladar al primer ciclo tarifario, entre enero de 2027 y diciembre de 2031, las metas cuya ejecución exceda ese plazo.

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El dato de que la licitación sea “sin base” será uno de los puntos sensibles del proceso. En términos prácticos, implica que el pliego no fija un precio mínimo público para la venta del paquete accionario. Por eso, el resultado dependerá de la competencia efectiva entre oferentes, de la evaluación de la empresa y de las condiciones regulatorias que surjan del nuevo contrato. También puede abrir discusión política sobre la valuación de un activo estratégico que brinda un servicio esencial en el AMBA.

Finalmente, la Resolución 704/2026 que se adjunta más arriba, también crea una Comisión de Evaluación ad hoc, que tendrá a su cargo el análisis de las ofertas, y habilita la asistencia técnica de AySA y del Ente Regulador de Agua y Saneamiento.

En los hechos, el Gobierno entra ahora en la etapa operativa de la privatización: ya no se trata sólo de modificar el marco contractual, sino de poner en marcha el proceso competitivo para transferir el control accionario de la empresa.

Algunas claves de la licitación de AySA

Se vende el 90% de las acciones que hoy tiene el Estado nacional. El comprador será un operador estratégico. La licitación será nacional e internacional y de etapa múltiple. El proceso será sin base, sin precio mínimo público en la convocatoria. Las ofertas se presentarán por CONTRAT.AR. Las consultas vencen el 12 de agosto. La apertura de ofertas será el 27 de agosto a las 10.

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