Lucas Castiglioni advirtió en “QR!”: “El sector nuclear vale mucho más de lo que dicen”

En el programa “QR!” de Canal E, el exdirector ejecutivo de Nucleoeléctrica, Lucas Castiglioni, expresó su preocupación por el futuro del sector nuclear en la Argentina y advirtió sobre un posible proceso de privatización que, según sostuvo, podría implicar la venta de activos estratégicos a valores muy por debajo de su costo real.

“Están por rifar la joya de la abuela por 700 millones de dólares”, afirmó el exfuncionario en diálogo con el conductor Pablo Caruso, al cuestionar las estimaciones que circulan sobre el valor del sistema nuclear argentino.

Un sector estratégico bajo discusión

Castiglioni explicó que el desarrollo nuclear en el país es el resultado de décadas de inversión estatal, con cifras que —según detalló— superan ampliamente los montos que hoy se mencionan en el debate público.

“Solo en los últimos años se invirtieron más de 11 mil millones de dólares en centrales nucleares y extensiones de vida”, señaló, y remarcó que se trata de infraestructura clave para el sistema energético.

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Actualmente, Argentina cuenta con tres centrales nucleares, dos ubicadas en la provincia de Buenos Aires (Atucha I y II) y una en Córdoba (Embalse), que forman parte del entramado energético nacional.

Dificultades para ponerle precio

Uno de los puntos centrales del análisis fue la imposibilidad de tasar con precisión estos activos. Según Castiglioni, el propio Estado reconoce esa dificultad.

“El Tribunal de Tasación de la Nación dijo que no se siente capacitado para valorar estas empresas”, explicó. Y agregó: “Se están mencionando cifras de 500 o 800 millones de dólares, muy lejos de lo que realmente valen”.

En ese sentido, advirtió que el valor del sector incluso podría ser mayor en el contexto actual, marcado por la crisis energética global.

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El exdirector también hizo referencia a denuncias previas sobre irregularidades en la gestión y cuestionó la continuidad de problemas administrativos dentro del área.

A esto se suma la situación de los trabajadores: “Tenemos una pérdida salarial de alrededor del 170%”, afirmó, y destacó que se trata de una industria que requiere altos niveles de capacitación y responsabilidad.

Críticas a la estrategia del Gobierno

Durante la charla, Pablo Caruso planteó interrogantes sobre el rumbo de la política energética y el impacto de una eventual privatización. Castiglioni fue contundente al respecto.

“El valor estratégico hoy es mucho mayor que hace unos meses”, sostuvo, y consideró que avanzar en ese sentido implicaría ceder soberanía en un área clave.

Además, advirtió sobre la presencia de actores internacionales en el sector y posibles presiones externas en torno al desarrollo nuclear argentino.

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El análisis en “QR!” dejó planteado un escenario de fuerte controversia: por un lado, la necesidad de definir el rol del Estado en sectores estratégicos; por el otro, las dudas sobre el valor real de los activos y las consecuencias de una eventual privatización. “Es una decisión que no parece estratégica para el país”, concluyó Castiglioni.

LB/ML