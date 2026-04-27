Privatizaciones: cuáles son las empresas que compiten para quedarse con Transener

El Gobierno confirmó la precalificación técnica de tres empresas que compiten por comprar el 50% de las acciones que ENARSA posee en Citelec S.A. Esta sociedad controla el 52,65% de Transener, empresa responsable de operar la red de transporte de electricidad en alta tensión en todo el país.

La aprobación de los oferentes se formalizó mediante la Resolución 540/2026, publicada este lunes en el Boletín Oficial. Se confirmó que mañana martes se abrirán los sobres con las ofertas para definir quien finalmente se queda con las acciones de Citelec.

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La operación que involucra a la principal empresa de transporte de energía eléctrica en alta tensión del país se inscribe dentro del proceso de privatización de activos y actividades de Energía Argentina S.A. (ENARSA), que busca atraer capitales privados a un segmento estratégico del sistema energético argentino.

Con la venta, el Gobierno busca embolsar más de US$ 200 millones que se inyectarán directamente a las reservas del Tesoro. Algo que ya sucedió con la privatización de las represas hidroeléctricas en el sur del país, donde se recolectaron más de 700 millones de dólares que sirvieron para el pago de vencimientos de deuda.

¿Cuáles son las empresas que compiten para quedarse con Transener?

Las firmas que consiguieron el aval de la Comisión Evaluadora son Genneia y Grupo Edison en forma conjunta, Central Puerto SA y Edenor. Estas empresas cumplieron los requisitos del pliego en la apertura del "Sobre N° 1" realizada el pasado 14 de abril a través de la plataforma CONTRAT.AR.

Desde el Gobierno destacaron que la Agencia de Transformación de Empresas Públicas supervisó todo el proceso, validando la capacidad técnica y financiera de los interesados y descartando impugnaciones.

La apertura del Sobre N° 2, correspondiente a las propuestas económicas, está prevista para el 28 de abril a través de la misma plataforma oficial.

Respecto a la firma conjunta de Genneia y Edinson, el modelo se da en sociedad de dos empresas pujantes del sector energético, con foco en las energías renovables. Con los hermanos Juan y Patricio Neuss, Rubén Chernajovsky y Luis Galli a la cabeza, Edinson accedió a la compra de dos hidroeléctricas claves del Comahue como Cerros Colorados y Alicurá, pisando fuerte en el pasado reciente del mercado energético. Por otro lado, Genneia tiene como presidente y accionista principal a Jorge Brito, quien además es dueño del Banco Macro.

En el caso de Central Puerto, se trata de la mayor generadora eléctrica privada del país. Con amplia trayectoria en el sector, la compañía controlada por Miguens-Bemberg, Eduardo Escassany y Guillermo Reca es una de las de mayor expansión en el sector energético a nivel local y en busca de ampliar su cartera, con inversiones programadas no sólo en el sector eléctrico, sino también en el ámbito del gas y la producción de hidrocarburos en Vaca Muerta.

Por último, aparece Edenor con los empresarios José Luis Manzano, Daniel Vila y Edgardo Filiberti encabezando el proyecto. Esta compañía es la más importante de transporte y distribución directa a consumidores en todo el país, abarcando a gran parte de los clientes a nivel nacional.

Qué está en juego: el control del transporte eléctrico

Actualmente Transener es la empresa responsable de operar la red de transporte de electricidad en alta tensión en todo el país. El peso estratégico de la empresa radica en que su red conecta los principales centros de generación con los de consumo, lo que la convierte en una pieza central para garantizar la estabilidad del sistema eléctrico.

Transener opera el 85% de la red de alta tensión del país y supervisa el resto. Administra más de 15.000 kilómetros de líneas de 500 kV y una red que recorre cerca de 3.700 kilómetros de norte a sur.

El director de IGPUBA, Juan José Carbajales, comentó para Perfil que Transener es el actor central en la red de alta tensión del país. "Opera las líneas de 500 kV y 330 kV que integran el Sistema Argentino de Interconexión (SADI)", lo que la convierte en una pieza monopólica dentro del esquema energético.

“Es una empresa única en el sector. Maneja la transmisión de extra alta tensión, que son como las grandes autopistas eléctricas del país”, explicó Carbajales.

Además, remarcó que se trata de una compañía con buen desempeño: “Es una empresa que tiene altos estándares de eficiencia técnica, solvencia económica y que siempre funcionó de manera muy profesional”.

Para Carbajales, el principal atractivo de la operación está claro: “Se va a adjudicar un negocio que es redondo, que tiene tarifa y una empresa que está saneada”.

Sin embargo, advirtió que el impacto en el sistema eléctrico será nulo en el corto plazo: “El Gobierno va a usar esa plata para pagar deuda. El sistema no lo va a ver, no habrá una mejora directa por eso”.

El punto central, según el especialista, pasa por lo que se hará una vez concretada la operación. “La gran pregunta es si el inversor que ingrese va a hacer ampliaciones de líneas de alta tensión para que entren nuevos proyectos, o si solo va a mantener la red tal como está”, planteó.

Consultado sobre el impacto de la privatización en el servicio, Carbajales fue categórico: “No hay un cambio sistémico. Hay un cambio de manos, un negocio para un privado y el Estado que se corre”.

La venta en curso de la empresa no implica la transferencia total, sino del control compartido: el otro 50% de Citelec pertenece a Pampa Energía, del empresario Marcelo Mindlin.

A su vez, Citelec es accionista minoritaria y controlante indirecta, a través de Transener, de las compañías Transener Internacional, que presta servicios de transmisión de energía en Brasil, y de Transba, prestadora del servicio de transporte de energía eléctrica por distribución troncal de la provincia de Buenos Aires.

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Qué otras privatizaciones están en la lista

En lo inmediato, el plan de privatizaciones que el Ministerio de Economía lleva adelante contempla la posibilidad de privatizar al menos cuatro empresas clave del control estatal. Además de Citelec (Transener), el Gobierno estaría listo para avanzar con la venta de AySA, Intercargo y Corredores Viales.

Para el 2026, el Gobierno espera recaudar al menos US$ 2.000 millones en privatizaciones que puedan servir para cumplir con compromisos vigentes. A esos proyectos se sumarían también las privatizaciones de Belgrano Cargas, Nucleoeléctrica Argentina, Metrogas y la Hidrovía.

FN