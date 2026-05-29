Prepagas: advierten que el impacto real de los aumentos supera el 2,9% por la suba de copagos y medicamentos

Los planes de medicina prepaga volverán a aumentar en junio entre un 2,6% y un 2,9%, en línea con la inflación de abril informada por el INDEC. Sin embargo, para Fiorella Bianchi, abogada especializada en salud, el verdadero impacto económico sobre las familias excede ampliamente esos porcentajes.

“Los aumentos anunciados para el mes de junio rondan entre el 2,6 % y el 2,9 %”, explicó la especialista. No obstante, aclaró que “lo que sube no es únicamente el valor de la cuota de la cobertura de prepaga, también suben los copagos y también suben los medicamentos”.

Según la abogada, esta combinación de incrementos genera una presión creciente sobre los afiliados, especialmente en un contexto donde los ingresos no evolucionan al mismo ritmo. “A la economía familiar no le impacta solamente un 2,6 o un 2,9, sino ese valor de la cuota base más los copagos que también aumentan, más los medicamentos”, señaló.

Crecen las bajas por dificultades económicas

Bianchi advirtió que los profesionales del derecho vinculados al sistema sanitario observan una tendencia cada vez más marcada: la salida de afiliados de las coberturas privadas.

“Hay muchos afiliados que están dándose de baja de las coberturas prepagas justamente porque no pueden hacer frente a lo que hoy en día implica mantener este costo mensualmente”, sostuvo. Además, remarcó que los salarios no acompañan la velocidad de los aumentos, lo que profundiza el problema.

La especialista explicó que, ante negativas de cobertura para tratamientos o medicamentos, los usuarios deben verificar primero si se trata de prestaciones incluidas en el Programa Médico Obligatorio o contempladas por leyes especiales. “Lo ideal es que el reclamo empiece por vías gratuitas, como la Superintendencia de Servicios de Salud, la Defensoría del Pueblo o mediante una presentación formal ante la cobertura”, recomendó.

Copagos, reclamos y el deterioro de los ingresos médicos

Otro de los puntos abordados durante la entrevista fue la situación de los profesionales de la salud. Bianchi indicó que muchos prestadores reciben pagos con importantes demoras y honorarios depreciados por la inflación. “Los prestadores están viendo muy mermado el ingreso porque las coberturas pagan a tres meses con un honorario muy licuado”, afirmó.

En ese contexto, describió una práctica cada vez más frecuente en consultorios y centros médicos: “Están cobrando lo que yo llamo copagos blue”, en referencia a montos adicionales exigidos directamente por algunos prestadores para compensar la pérdida de ingresos.

Finalmente, la especialista recordó que las empresas de medicina prepaga no pueden modificar unilateralmente las condiciones contratadas originalmente. “Si uno tenía un plan sin copagos, hoy en día la prepaga no puede imponérselos”, concluyó.