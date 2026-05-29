Lucas Carattini: “La Argentina no necesita refundarse, necesita estabilidad”

La baja de la inflación y la promesa de crecimiento económico fueron los ejes centrales del discurso presidencial en el Latam Economic Forum. Sin embargo, para el economista Lucas Carattini, el problema estructural de la Argentina sigue siendo mucho más profundo: la falta de previsibilidad institucional y acuerdos políticos de largo plazo.

El economista sostuvo que el país aún no cuenta con bases sólidas para garantizar estabilidad monetaria. “No tenés un Banco Central independiente”, afirmó, al remarcar que las autoridades del organismo continúan respondiendo al gobierno de turno. En ese sentido, consideró que la estabilidad económica no puede depender únicamente de una administración puntual.

La falta de confianza y el desafío de atraer inversiones

Carattini explicó que el principal motor de inversión debería ser el ahorro interno, aunque advirtió que gran parte de los argentinos desconfía del sistema financiero. “La mayoría de las personas cobra, compra los dólares que puede y los guarda en una cajita o en el cajón”, describió, al referirse a la cultura de resguardo que predomina tras décadas de crisis económicas.

Además, señaló que la Argentina mantiene fuera del sistema financiero cerca de 230 mil millones de dólares, una cifra equivalente a casi la mitad del PBI. Para el economista, esto refleja el enorme déficit de confianza que existe sobre las reglas de juego del país.

En relación con las inversiones extranjeras, Carattini consideró que ningún esquema de incentivos será suficiente si no existe previsibilidad política y jurídica. “Vos realmente necesitás estabilidad”, enfatizó. Según explicó, esa estabilidad solo puede lograrse mediante consensos amplios entre las principales fuerzas políticas.

El analista destacó el caso de Vaca Muerta como ejemplo de política de Estado sostenida a lo largo de distintos gobiernos. “Ya vas por el quinto, sexto o séptimo mandato presidencial y sigue siendo una política de Estado”, remarcó, destacando que esa continuidad permitió alcanzar el actual superávit energético.

El peso de la política y las expectativas económicas

Carattini también apuntó contra la lógica refundacional que, según su mirada, domina la política argentina. “Cada vez que viene otro candidato queremos refundar la Argentina y la Argentina no necesita refundarse”, aseguró.

Para el economista, el país necesita sostener aquellas políticas que funcionan, independientemente del signo político del gobierno. Incluso mencionó que dirigentes opositores reconocen algunos avances de la actual gestión y consideró que ese consenso debería ampliarse.

Sobre el futuro inmediato, explicó que el verdadero examen económico del Gobierno estará puesto en la recuperación del consumo y del salario real durante los próximos meses. “El juego de las expectativas lo tenés de acá a fin de año”, sostuvo.

Finalmente, advirtió que el crecimiento todavía depende de señales concretas que reactiven la economía y generen confianza. “Comprar el ticket no es haber tomado el tren”, resumió el conductor del programa, una definición con la que Carattini coincidió al señalar que las expectativas deberán traducirse en resultados tangibles.