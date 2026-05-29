Eduardo Jacobs: “La economía va a ser la gran protagonista porque a la Argentina le va a ir muy bien en los próximos años”

El economista, Eduardo Jacobs, habló con Canal E y analizó el escenario económico argentino tras las declaraciones del ministro de Economía, Luis Caputo, quien afirmó que “por primera vez la economía se va a llevar puesta a la política”.

Eduardo Jacobs aseguró que el oficialismo percibe un escenario económico más favorable que el que reflejan algunos discursos mediáticos y políticos. “Lo que se difunde y lo que aparece es una visión tan pesimista de que el país está quebrado, que la gente no llega a fin de mes”, afirmó. Sin embargo, remarcó que desde el Gobierno “están viendo desde la conducción de la política económica que la economía se está fortaleciendo mucho”.

Mejoras en el panorama macroeconómico

También destacó la baja de tasas y la estabilidad cambiaria: “Ya se calmaron las tasas de interés, el tipo de cambio está tendiendo a la baja y el Central aprovecha esta situación para recomponer su situación de reservas”.

En ese marco, Jacobs proyectó un escenario positivo hacia 2027: “Es lógico esperar que el año próximo, el año 27, sea un año mucho más tranquilo de lo que han sido los años anteriores”. Incluso fue más allá y afirmó: “La economía va a ser la gran protagonista porque a la Argentina le va a ir muy bien en los próximos años”.

Uno de los puntos centrales fue la discusión sobre el consumo y el impacto social del ajuste económico. En este contexto, defendió la utilización de estadísticas oficiales y cuestionó las interpretaciones basadas en percepciones. “La economía vos tenés que tener un instrumento y ese instrumento tiene que estar validado y ese instrumento es el INDEC”, señaló.

La pobreza perdió prioridad

El entrevistado también cuestionó el cambio de foco en el debate público sobre pobreza: “Hasta que la pobreza, medida por Milei, llegó al 25%, todos esperábamos, ansiosos del dato de pobreza en la Argentina. Bueno, ahora ya no es importante la pobreza, sino la sensación en la calle”.

Respecto de la inflación, sostuvo que el país atraviesa “un lento proceso de baja de la inflación, consistente pero lento”. Según explicó, “la tendencia de la inflación va a seguir siendo a la baja” y eso permitirá “bajar la tasa de interés y acceder al crédito”.