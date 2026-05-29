México queda al borde de perder el grado de inversión y crece la preocupación financiera

La economía de México quedó bajo la mirada de las principales calificadoras internacionales luego de nuevas advertencias sobre su riesgo crediticio. En diálogo con Canal E, el periodista Enrique Hernández analizó el escenario financiero del país y explicó por qué crece la preocupación entre inversores.

Según señaló, las alertas de Moody’s y Standard & Poor’s encendieron dudas sobre la capacidad de México para conservar su grado de inversión, una condición clave para sostener el acceso al financiamiento internacional.

México, bajo la lupa de las calificadoras

Hernández explicó que México fue recientemente observado por las principales agencias de calificación. “México en este instante ha sido el blanco de las calificadoras internacionales como Standard & Poor’s y Moody’s”, afirmó.

El periodista sostuvo que Moody’s recortó su evaluación y dejó al país cerca de una situación más delicada en materia crediticia. “México se encuentra todavía con esta calificación que le permite a los fondos de inversión poder invertir en deuda soberana”, indicó.

En ese marco, advirtió que una pérdida del grado de inversión podría tener consecuencias inmediatas sobre el mercado financiero. “Si México pierde el grado de inversión, habrá una salida de capitales específicamente de fondos de inversión”, señaló.

El impacto sobre las inversiones

El especialista remarcó que el posible deterioro de la calificación genera inquietud entre empresas y fondos internacionales que observan al país como destino de inversión.

“Hay una preocupación en el círculo económico del país”, sostuvo Hernández al describir el clima actual entre analistas e inversores.

Además, explicó que durante las últimas décadas México logró financiarse en los mercados internacionales a tasas favorables. Sin embargo, las nuevas advertencias podrían cambiar ese escenario.

“Esto va a generar un freno de inversión”, afirmó, al señalar que las empresas suelen postergar proyectos cuando no encuentran certezas jurídicas y económicas.

Deuda, bajo crecimiento y señales de alerta

Hernández sostuvo que el riesgo de perder el grado de inversión responde principalmente a dos factores: el aumento de la deuda y el bajo crecimiento económico.

“Todo esto se deriva de un incremento fuerte de la deuda mexicana”, explicó. Según indicó, ese endeudamiento viene creciendo durante los últimos siete u ocho años.

El periodista también advirtió que la economía mexicana no logra recuperar dinamismo. “No ha logrado crecer más allá del 0,9%, es decir, ni un 1%”, remarcó.

Para Hernández, ese bajo crecimiento representa un riesgo para distintas industrias y profundiza la cautela de los inversores internacionales.

La reforma judicial y la incertidumbre empresarial

Otro de los factores que genera preocupación es la reforma del Poder Judicial. Hernández explicó que México avanzó en un sistema de elección de jueces y ministros mediante voto popular, algo que despertó dudas en el sector privado.

“Esto no le ha gustado a los inversionistas ni a los financistas”, señaló.

Según el periodista, el cambio institucional alteró las reglas de juego y abrió un período de incertidumbre. “Cambiaron todas las reglas del juego en el tema del Poder Judicial”, sostuvo.

El turismo y la cancelación de proyectos

Hernández también mencionó la cancelación de inversiones vinculadas al turismo como otro foco de tensión. Entre ellas, destacó la suspensión de un desarrollo de Royal Caribbean en Quintana Roo, donde se esperaba una inversión cercana a los 1.000 millones de dólares.

Además, señaló que también se frenaron proyectos relacionados con muelles de cruceros en Cozumel, una de las zonas turísticas más importantes del Caribe mexicano.

“Todo esto ha venido a generar preocupación dentro de los inversionistas”, concluyó Hernández, al advertir que este tipo de decisiones impacta sobre la confianza y puede afectar el crecimiento futuro de México.