Ramiro Tosi sobre las compras del Banco Central: “Acumula en lo que va de mayo un poquito más de 2.500 millones”

La semana económica estuvo marcada por la aprobación de la revisión del programa con el Fondo Monetario Internacional (FMI), las compras de divisas del Banco Central y una nueva baja del riesgo país. En diálogo con Canal E, el economista Ramiro Tosi repasó los principales acontecimientos financieros y explicó cómo impactan sobre la economía argentina.

Además de las metas acordadas con el organismo internacional, el especialista analizó la estrategia oficial para acumular reservas, administrar la liquidez y sostener la estabilidad monetaria en un contexto de desaceleración inflacionaria.

Las nuevas metas acordadas con el FMI

Tosi señaló que uno de los hechos más relevantes de la semana fue la publicación de los documentos técnicos del FMI tras la aprobación de la revisión del programa argentino.

“Aparecen cuáles son las nuevas proyecciones económicas del fondo y cuáles son las nuevas metas cuantitativas que Argentina va a tener que cumplir”, explicó.

El economista recordó que, tras la aprobación de la revisión, ingresaron nuevos fondos a las reservas del Banco Central, fortaleciendo la posición financiera del país.

El Tesoro avanza en el financiamiento de los vencimientos

Durante la semana, el Tesoro realizó una nueva licitación de deuda en pesos y dólares para refinanciar compromisos y acumular recursos para los próximos pagos.

Según detalló Tosi, la colocación en pesos permitió renovar vencimientos por aproximadamente 11 billones de pesos y obtener financiamiento adicional.

En paralelo, la emisión de bonos en dólares continuó sumando recursos. “Ya tiene cubiertos los intereses del 9 de julio y empieza también a juntar dólares para pagar el capital”, afirmó.

De acuerdo con el especialista, el Gobierno ya reunió cerca de 3.300 millones de dólares para afrontar obligaciones que vencen durante julio.

Las compras récord del Banco Central

Otro de los puntos destacados fue la fuerte intervención compradora del Banco Central en el mercado cambiario.

“Tuvo la compra más alta en el año”, sostuvo Tosi al referirse a la adquisición de 447 millones de dólares en una sola rueda.

Además, remarcó que la entidad monetaria acumuló durante mayo más de 2.500 millones de dólares. “Acumula en lo que va de mayo un poquito más de 2.500 millones”, señaló.

El economista indicó que, de mantenerse esta dinámica, el mes podría cerrar con un nivel de compras similar o superior al registrado en abril.

Por qué cayó el riesgo país

La mejora financiera también se reflejó en el comportamiento del riesgo país, que volvió a ubicarse por debajo de los 500 puntos básicos.

Para Tosi, la aprobación de la revisión del FMI, el ingreso de divisas y un contexto internacional más favorable contribuyeron a esa reducción.

“Volvimos a perforar ese nivel psicológico de los 500 puntos básicos”, destacó.

Sin embargo, advirtió que todavía resta comprobar si esta mejora será sostenible. Según recordó, durante el año el indicador ya había perforado ese umbral en otras oportunidades sin lograr consolidarse.

La emisión monetaria y la compra de dólares

Consultado sobre la política monetaria, Tosi explicó que actualmente no existe financiamiento monetario directo al Tesoro, aunque sí se generan pesos cuando el Banco Central compra divisas.

“No es que no se estén emitiendo pesos, porque el Banco Central compra esos dólares emitiendo pesos”, aclaró.

La diferencia, explicó, es que luego esos pesos son absorbidos mediante distintos instrumentos financieros para evitar un exceso de liquidez en la economía.

“El Tesoro y el Banco Central trabajan en conjunto para retirar parte de esos pesos”, indicó al describir el mecanismo de esterilización monetaria.

Cómo controla el Banco Central la cantidad de dinero

Tosi sostuvo que el objetivo actual de la autoridad monetaria es controlar los agregados monetarios, es decir, la cantidad total de dinero disponible en la economía.

Según explicó, el Banco Central monitorea variables como la base monetaria, los depósitos en cuentas corrientes y cajas de ahorro para evitar presiones inflacionarias.

“Va tratando de esterilizar, o sea, bajar la cantidad de pesos que se van creando en el sistema, de manera que eso no presione sobre los precios”, concluyó.