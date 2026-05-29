Para un economista, “la forma de medición actual no está reflejando la verdadera dinámica inflacionaria”

El economista, Federico Vaccarezza, en comunicación con Canal E, analizó las proyecciones de inflación para mayo y sostuvo que, aunque las consultoras prevén un dato cercano al 2%, todavía persisten factores estructurales que dificultan una desaceleración sostenida de los precios en Argentina.

Federico Vaccarezza explicó que, “lo primero que hay que mirar es cómo viene la dinámica inflacionaria del último año y los componentes inerciales”. En ese sentido, remarcó que los aumentos en servicios y alimentos siguen siendo el principal motor de la inflación.

Los precios no bajan del 3%

“Vivienda, gas, agua y electricidad, desde el año pasado, que no baja del 3% todos los meses. Alimentos y bebidas desde noviembre, que no baja del 3%. Transporte no baja del 3% desde julio”, señaló.

Vaccarezza sostuvo que esos rubros son los que “están empujando la inflación en torno al 2,5 o 3%”. Además, advirtió que los recientes aumentos tarifarios dificultan una baja más pronunciada del índice.

Cuáles son los factores que inciden en el aumento de la inflación

“Hoy se conocieron los datos de tarifa, de aumento de tarifa que se autorizaron para el mes de junio. 4,5%”, afirmó. Y agregó: “Esto te sigue clavando el indicador arriba por encima del 3%”.

Uno de los puntos más críticos estuvo vinculado al sistema de medición del Índice de Precios al Consumidor (IPC). El entrevistado aseguró que la metodología actual no refleja completamente el aumento real del costo de vida. “La forma de medición actual no está reflejando la verdadera dinámica inflacionaria”, afirmó.

Además, sostuvo que existe una “subestimación” de la inflación oficial. “Cuando dice no, hubo una inflación del 2,5% este mes. Eso no te lo cree nadie”, expresó.