Falta de empleo en Argentina: “Hay algunas zonas del país donde al mercado laboral le hace falta gente”

El editor de la Revista Noticias, Tristán Rodríguez Loredo, en contacto con Canal E, se refirió a que la situación del mercado laboral en Argentina continúa mostrando señales de fragilidad.

“El mercado laboral no es mágico”, afirmó Tristán Rodríguez Loredo. Según explicó, existen dos variables centrales que determinan la percepción social de la economía: “Una es el empleo, o sea cuánta gente tiene empleo, sobre los que buscan empleo y cuáles son los salarios, las remuneraciones”.

Falta de gente en el mercado laboral

Asimismo, remarcó que los promedios nacionales ya no alcanzan para describir la realidad laboral argentina. “Hay algunas zonas del país donde al mercado laboral le hace falta gente”, señaló, y mencionó como ejemplo “todo el pueblo neuquino” y regiones vinculadas a la actividad minera. Sin embargo, aclaró que en otras zonas ocurre exactamente lo contrario: “No hay demanda suficiente de trabajo”.

Rodríguez Loredo explicó que, aunque la tasa de desempleo no muestra una disparada, sí se observa un deterioro en las condiciones laborales. “Cada vez es más difícil generar empleo privado formal y lo que ha pasado es que creció el cuentapropismo y la informalidad”, sostuvo. Además, indicó que las restricciones presupuestarias también complican la creación de empleo público.

Se consolida la pérdida de los salarios contra la inflación

Sobre los salarios, planteó: “En los últimos dos años primero tuvieron una involución que tenía que ver con la inflación, la inflación le ganó a los salarios”. Luego agregó que, tras una breve recuperación, actualmente existe “una especie de parate donde les cuesta alcanzar la tasa de inflación”.

Uno de los puntos centrales estuvo relacionado con la situación de las pequeñas y medianas empresas. Frente a la caída del consumo y el aumento de costos, el entrevistado aseguró que, “para una PyME es muy relevante” el impacto de impuestos y tasas financieras.

En ese sentido, cuestionó la elevada carga tributaria sobre los servicios públicos y combustibles. “Pagar un kilovatio de luz, depende de cada provincia, pueden tener cargas impositivas que rozan el 40%”, detalló. También advirtió que, “un litro de nafta está cerca de entre 45 y 50%” de carga impositiva.