El dólar blue cerró sin cambios este viernes 29 de mayo y el Banco Central volvió a comprar dólares

Las reservas internacionales bajaron en 320 millones de dólares. De esta manera cerraron la jornada con un total de 48.191 millones de dólares.

El dólar blue cerró sin cambios este viernes 29 de mayo. La divisa paralela mantuvo la misma cotización que en la jornada anterior.

Dólar Blue

Así las cosas, el dólar blue en la punta vendedora cerró a $1430 y se compró a $1410.

Dólar MEP

Por su parte, el dólar MEP se vendió a $1.434,80.

Dólar Contado con Liquidación

Mientras tanto, el dólar Contado con Liquidación (CCL) se comercializó a $1.483,90.

Dólar Cripto

En el mundo de las criptomonedas, el dólar cripto se intercambió a $1.483,90 en promedio.

Dólar Tarjeta

La cotización del dólar tarjeta se ubicó en $1.859.

Dólar Oficial

El dólar oficial minorista quedó en $1.430 según el promedio de los principales bancos.

Por su parte, el dólar mayorista se ubicó en $1.410 por unidad, de acuerdo con los datos de Rava Bursátil.

Balance del Banco Central

El Banco Central compró 70 millones de dólares en el mercado cambiario.

En tanto, las reservas internacionales bajaron 320 millones de dólares y cerraron en 48.191 millones de dólares.