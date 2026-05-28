El dólar blue cerró en baja este jueves 28 de mayo y el Banco Central volvió a comprar dólares

Las reservas internacionales subieron en 644 millones de dólares. De esta manera cerraron la jornada con un total de 48.511 millones de dólares.

El dólar blue cerró en baja este jueves 28 de mayo. La divisa paralela cayó $10 respecto al cierre de la jornada anterior.

Dólar blue

Así las cosas, el dólar blue en la punta vendedora cerró a $1430 y se compró a $1410.

Dólar MEP

Es que, por su parte, el dólar MEP con el bono GD30 se vendió en $1432,65.

Dólar Contado con Liquidación

Mientras que, el dólar Contado con Liquidación se comercializó a $1483,14.

Dólar Cripto

Por su parte, en el mundo de las criptomonedas el dólar se intercambia a $1482,80 en promedio.

Dólar Qatar, Tarjeta y Ahorro

La unificación de los tipos de cambio cotiza a $1859.

Dólar Oficial

El dólar minorista quedó en $1430 según el promedio de los principales bancos. En tanto, el dólar mayorista se ubicó en $1410 por unidad, según Rava Bursátil.

Balance del Banco Central

El Banco Central compró 447 millones de dólares en el mercado cambiario. En tanto, las reservas internacionales subieron 644 millones de dólares y cerraron en 48.511 millones.