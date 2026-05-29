Gustavo Córdoba: “Milei sigue siendo la opción más confiable”

El escenario político argentino comenzó a moverse de cara a las elecciones presidenciales de 2027, con internas dentro del oficialismo, reposicionamientos en el PRO y dirigentes que empiezan a perfilar candidaturas. Sin embargo, para el analista político, Gustavo Córdoba, el adelantamiento de la discusión electoral refleja una fuerte desconexión entre la política y la ciudadanía.

“Vivimos una ansiedad electoral crónica que hoy vuelve a aparecer un año y medio antes de las elecciones presidenciales”, afirmó el analista político. En esa línea, remarcó que las prioridades de la sociedad están lejos de las disputas partidarias: “La gente tuviese en su esquema de prioridades entender a quién va a votar el año que viene en octubre, ¿no? Y me parece que las prioridades para la gente pasan por otro lado”.

Kicillof, Macri y las tensiones del escenario político

Durante la entrevista, Córdoba también analizó el posicionamiento de Axel Kicillof y su posible proyección presidencial. Aunque reconoció que el gobernador bonaerense tiene “muy buen perfil”, consideró prematuro hablar de candidaturas.

“Todo gobernador de Buenos Aires que tenga pretensiones de ser presidente tiene buen perfil, porque Buenos Aires es casi el 40% del padrón”, sostuvo. Sin embargo, advirtió que el mandatario provincial deberá resolver una tensión central: “La situación económica de la provincia le va a tener que hacer decidir si se proyecta nacionalmente o se queda a arreglar el problema de la provincia de Buenos Aires”.

El analista insistió en que aún quedan demasiadas definiciones electorales pendientes, desde las PASO hasta el eventual desdoblamiento bonaerense. Por eso pidió cautela: “Yo diría piano piano, se va lontano”.

Sobre Mauricio Macri, Córdoba destacó que mantiene centralidad política y capacidad de equilibrio dentro del sistema. Aunque aclaró que una mejora de Javier Milei podría desplazar definitivamente tanto al expresidente como a Patricia Bullrich del centro de la escena.

“Toda vez que Mauricio Macri aprovecha su pasado de expresidente y su centralidad política, es importante porque le da equilibrio al sistema político”, explicó.

El factor Trump y el futuro de Javier Milei

Otro de los ejes de la entrevista fue el impacto internacional sobre la política argentina, especialmente el resultado de las elecciones en Estados Unidos. Córdoba consideró que un eventual triunfo de Donald Trump fortalecería al Gobierno nacional. “Si Donald Trump gana, bueno, Milei va a tener un respaldo inédito de cara a una eventual reelección”, afirmó. En cambio, advirtió que una derrota republicana podría modificar por completo el escenario político y económico argentino.

El analista también apuntó contra parte del empresariado y el llamado “círculo rojo”, al que acusó de mirar al país como si fuera una empresa. “Creen que el país es como una empresa. Entonces, como el management actual no coincide con los intereses del círculo rojo, están pensando en cambiar de gerente”, señaló.

Finalmente, Córdoba sostuvo que Javier Milei continúa siendo, pese a las tensiones, la figura más competitiva dentro de su espacio político: “Milei sigue siendo la opción más confiable”.