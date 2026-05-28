Eduardo Ibarra: “El malestar tiene más que ver con la representatividad de la dirigencia política que con la política en general”

El analista político, Eduardo Ibarra, conversó con Canal E y se refirió a que el conflicto por el financiamiento universitario volvió a escalar con las tomas en colegios preuniversitarios de la UBA, mientras crecen los reclamos contra el ajuste presupuestario del Gobierno.

Eduardo Ibarra destacó el peso histórico de ambas instituciones y afirmó: “Son dos instituciones que han sido semilleros de grandes figuras del arte, de cuatro presidentes de la nación, de dos premios Nobel y también de gobernadores”. Además, recordó que, “tienen una trayectoria muy interesante en relación a la formación de futuros dirigentes políticos”.

La relación de los jóvenes con la política

En medio del debate sobre la supuesta apatía juvenil, rechazó la idea de que los jóvenes no se involucren en política. “Muchas veces se confunde la política con la política partidaria”, explicó, y agregó: “No es que los jóvenes no están interesados en la cuestión política”.

En esa línea, Ibarra sostuvo que, “Argentina es un país muy politizado y entendemos la política como los medios o los caminos para poder lograr determinados objetivos en distintos ámbitos de la vida”.

También resaltó el desempeño de los estudiantes que encabezan las protestas: “Como ellos sortean, digamos, muy bien las interpelaciones y responden de una manera y con un manejo discursivo y político envidiable por muchos dirigentes políticos”.

Pierde credibilidad la frase de "no hay plata"

Para el entrevistado, esto demuestra que “el malestar tiene más que ver con la representatividad de la dirigencia política que con la política en general”. Sobre el ajuste universitario y el argumento oficial de que “no hay plata”, planteó: “De ninguna manera no hay dinero para el financiamiento”.

Además, aseguró: “El costo que se necesita para sostener y desarrollar la educación universitaria está ampliamente cubierto por cualquier tipo de erogación presupuestaria que pueda tener el Estado Nacional”.