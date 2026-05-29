Mundial 2026: el Gobierno minimiza el impacto en las reservas pese al “efecto Messi”

El Gobierno comenzó a analizar el posible impacto económico que podría generar el Mundial 2026 sobre las reservas del Banco Central, especialmente por el gasto de argentinos en el exterior. Sin embargo, según explicó la periodista Eugenia Muzio, la conclusión oficial es que el efecto será limitado, pese al atractivo que representa la posible última Copa del Mundo de Lionel Messi.

“Hay un efecto Messi, nos preguntamos, ¿por qué efecto Messi? Porque es el último mundial que jugaría el astro de la selección”, señaló la periodista, al explicar el componente emocional que podría impulsar los viajes de hinchas argentinos hacia Estados Unidos, México y Canadá.

El Gobierno descarta una salida masiva de dólares

De acuerdo con las estimaciones oficiales, alrededor de 30.000 argentinos viajarían al Mundial 2026. La cifra se ubica por debajo de los entre 35.000 y 40.000 hinchas que asistieron a Qatar 2022. Para el Ejecutivo, esto demuestra que no habrá un impacto determinante sobre las reservas. “El gobierno termina diciendo, es más anecdótico de lo que parece”, resumió Muzio sobre la lectura que hacen en Casa Rosada.

La periodista explicó que el contexto económico actual combina variables contradictorias: por un lado, un tipo de cambio “barato” en términos históricos; por otro, salarios deteriorados frente a la inflación acumulada de los últimos años. “Tenemos un salario promedio registrado que está alto en dólares, pero con un poder adquisitivo bajo”, afirmó.

En ese sentido, detalló que un viaje promedio para la fase de grupos podría costar cerca de 10.000 dólares por persona entre pasajes, hospedaje y consumos. Con esa proyección, el impacto estimado rondaría los 455 millones de dólares.

Aun así, el Gobierno considera que las reservas actuales muestran una posición más sólida que en 2022 y, además, confía en que gran parte de esos gastos ya comenzaron a realizarse anticipadamente.

Tarjetas, dólar ahorro y el peso de la emocionalidad

Otro punto clave del análisis oficial es el comportamiento de los consumos con tarjeta en el exterior. A diferencia del Mundial de Qatar, hoy existe una menor brecha cambiaria y más facilidades para cancelar gastos con dólares propios depositados en cuentas bancarias.

“La gran mayoría de los gastos, el 70% de los gastos que se hacen con tarjeta de crédito en el exterior, se pagan con dólares que ya están en cuenta”, destacó Muzio.

Según explicó, el mecanismo del “stop debit” permite evitar impuestos al cancelar directamente con dólares ahorrados. Esto reduce la presión sobre el mercado cambiario oficial.

Sin embargo, la periodista aclaró que el factor emocional sigue siendo determinante. La posibilidad de ver a Messi en su último Mundial, sumada a la cercanía geográfica de Estados Unidos y México y a una mayor oferta de vuelos, podría incentivar a muchos argentinos a viajar.

Hacia el cierre, Muzio resumió la postura oficial: “No creemos que vaya a haber una sorpresa, pero si hay una sorpresa, me parece que viene por el lado del efecto Messi más que por otra cosa”.