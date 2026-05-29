Federico Glustein: “La macroeconomía se está ordenando, pero el consumo no mejora”

En diálogo con Canal E, el economista Federico Glustein aseguró que el Gobierno logró avances importantes en el ordenamiento macroeconómico, aunque advirtió que todavía persisten problemas estructurales vinculados al empleo, el consumo y la recaudación. Sus declaraciones se dieron luego de que el ministro de Economía, Luis Caputo, defendiera el rumbo económico y anticipara que “la economía se va a llevar puesta a la política” en el año electoral.

“Se está ordenando la macroeconomía”, afirmó Glustein, quien destacó que el oficialismo viene mejorando el perfil de deuda, extendiendo plazos y reduciendo tasas de interés. Sin embargo, señaló que el crecimiento todavía no se traduce en una mejora concreta para las familias. “Las familias no están mejorando en el perfil de consumo, a pesar del crecimiento macroeconómico”, sostuvo.

El economista también remarcó que el desempleo sigue creciendo y que se registra una pérdida de puestos formales, reemplazados por empleo informal y autónomo de menor calidad salarial.

FMI, superávit y reforma tributaria

Respecto a la relación con el Fondo Monetario Internacional, Glustein consideró que el organismo sigue respaldando la estrategia oficial porque entiende que el Gobierno corrigió desequilibrios históricos. “El fondo ve que la trayectoria es la correcta”, explicó.

No obstante, aclaró que el FMI todavía exige reformas pendientes, entre ellas una reforma tributaria integral, acumulación de reservas y una solución definitiva para las restricciones cambiarias. Además, advirtió que el tipo de cambio continúa apreciado y podría generar problemas a largo plazo.

Sobre el superávit fiscal, el economista reconoció que representa uno de los pilares de la gestión actual, aunque cuestionó la forma en que se alcanzó. “El gobierno tiene un superávit a costa de no pagar muchas cosas”, afirmó, en referencia a deudas con organismos y obligaciones pendientes.

Dólar, retenciones y actividad económica

Glustein también analizó las perspectivas del dólar y consideró que el mercado podría llevar el tipo de cambio hacia los $1.600 a fin de año, aunque descartó una fuerte dolarización de carteras en el corto plazo. “No creo que las carteras se dolaricen por un movimiento del tipo de cambio similar a la inflación”, explicó.

En cuanto a la baja de retenciones al agro, opinó que la medida implica un costo fiscal elevado frente a un beneficio limitado. “Es un costo muy alto por un beneficio que es levemente alto”, sostuvo.

Además, alertó que la caída de la recaudación limita el margen de acción del Gobierno y complica la posibilidad de sostener obra pública y políticas de crecimiento. Según explicó, Argentina necesita una recuperación fuerte de la actividad económica para recomponer ingresos fiscales y estabilizar el modelo en el mediano plazo.

Finalmente, el economista consideró que la inflación podría mantenerse bajo control incluso con cierta suba del dólar, debido a que el traslado a precios actualmente es mucho menor que en años anteriores.