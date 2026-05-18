Díaz Ayuso, el cine y el Real Madrid: México se convirtió en el nuevo eje de tensión política entre Madrid y América Latina

La visita de Isabel Díaz Ayuso a México terminó convirtiéndose en un nuevo foco de tensión política entre España y el gobierno mexicano. Según explicó el periodista Enrique Hernández en Canal E, la dirigente madrileña arribó al país acompañada por referentes del Partido Popular español, principal fuerza opositora al gobierno de Pedro Sánchez, en un contexto ya cargado de diferencias ideológicas.

El episodio más polémico ocurrió durante la entrega de premios cinematográficos en Xcaret, Quintana Roo, donde Ayuso fue finalmente apartada de una de las ceremonias centrales. Para Hernández, el conflicto tuvo una fuerte carga política: “Los cineastas prácticamente le dijeron a Isabel Ayuso que no podía estar ahí, sobre todo porque no querían que la presidenta de la comunidad española contaminara políticamente la entrega de estos premios”.

El cine, la política y una visita incómoda

El periodista sostuvo que la controversia creció luego de que sectores cercanos al oficialismo mexicano señalaran presiones para evitar la presencia de Ayuso en el evento cultural. Además, remarcó que la mandataria madrileña denunció haber sido blanco de manifestaciones organizadas por grupos de izquierda durante su estadía en México.

En ese contexto, Hernández explicó que la situación generó repercusiones tanto en España como en México: “Se han venido una serie de críticas de los dos lados, tanto del gobierno mexicano como de Isabel Ayuso”.

El trasfondo ideológico también quedó expuesto por las declaraciones de Ayuso en respaldo a la figura de Hernán Cortés, tema especialmente sensible en México. Hernández recordó que el gobierno mexicano mantiene su reclamo histórico hacia España por una disculpa pública vinculada al período de la conquista.

A su vez, destacó que muchos integrantes de la industria cinematográfica intentaron preservar el carácter cultural del evento: “Lo que ellos criticaban y esperaban era que no se contaminara esta entrega de cineastas y dramaturgos, que no hubiera una postura política”.

El factor Real Madrid y la aparición de Cox Energy

La tensión entre México y España también alcanzó inesperadamente al mundo empresarial y deportivo. Hernández reveló que el nombre del empresario Enrique Riquelme comenzó a circular dentro del entorno del Real Madrid luego de que Florentino Pérez mencionara la posibilidad de que un empresario “con acento mexicano” aspire a conducir el club español.

El periodista explicó que Riquelme ganó peso en México tras la expansión de Cox Energy en el mercado eléctrico local, incluyendo operaciones vinculadas a activos previamente controlados por Iberdrola.

Para Hernández, este escenario demuestra que México pasó a ocupar un rol central dentro de debates políticos, culturales y empresariales españoles: “México se convirtió en el río de la discusión política de Madrid”.