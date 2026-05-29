Riesgo país en baja e inflación cerca del 2%: las claves que impulsan el optimismo económico

La baja del riesgo país por debajo de los 500 puntos básicos volvió a despertar expectativas positivas en los mercados financieros. Para el economista Camilo Tiscornia, detrás de esta mejora existe una combinación de factores internacionales y locales que fortalecieron la percepción de los inversores sobre la economía argentina.

El economista explicó que, tras un período de volatilidad vinculado al contexto global, comenzaron a acumularse señales favorables. "Ya desde principios de mayo, con la noticia de que Argentina fue recalificada, fue mejorada la calificación de riesgo soberana por parte de Standard & Poor's, eso creo que fue un factor que ayudó", sostuvo.

A ese escenario se sumaron otros elementos clave. "Se sumó las últimas semanas la aprobación de la revisión del acuerdo con el Fondo Monetario, el ingreso de mil millones de dólares del préstamo y también una aceleración en el ritmo de compra de dólares por parte del Banco Central para reforzar las reservas", destacó Tiscornia.

Además, señaló que las perspectivas de inflación y actividad económica también están contribuyendo al mejor clima financiero. "Estamos viendo 2,1 o 2,2 y mejores indicadores de actividad económica", afirmó al referirse a las estimaciones de inflación para mayo.

La inflación y el desafío de perforar el 2%

Consultado sobre la posibilidad de que la inflación mensual vuelva a ubicarse por debajo del 2%, Tiscornia consideró que el objetivo está cada vez más cerca. "No estamos tan lejos de perforar el 2%, tal vez en junio se pueda llegar a perforar también", aseguró. Según explicó, durante los últimos meses existieron factores puntuales que complicaron la desaceleración de los precios, aunque esos efectos comenzaron a disiparse.

De cara al futuro, el economista destacó la importancia de mantener el rumbo económico actual. "Con las políticas que mantiene el Gobierno, persistiendo en el camino, yo creo que la inflación de a poco va a ir bajando", afirmó, aunque advirtió que podrían existir episodios temporales de mayor inflación debido a factores específicos.

Recuperación económica y presión impositiva

Respecto de la actividad económica, Tiscornia señaló que los últimos indicadores muestran una mejora respecto de 2024. "La actividad viene con un impulso un poco más positivo de lo que fue el año pasado", indicó.

El especialista atribuyó esta tendencia a la consolidación de variables financieras más favorables. "Si la baja del riesgo país se consolida, creo que es un factor muy importante; la baja de las tasas bancarias también es un factor que está ayudando y poco a poco el crédito va ganando dinamismo", explicó.

Por otra parte, se refirió al debate sobre una eventual reducción de la presión tributaria para impulsar la competitividad de las empresas. Sin embargo, remarcó que cualquier alivio fiscal debe convivir con el objetivo de mantener el equilibrio de las cuentas públicas. "La baja de la presión impositiva no puede ser a costa de mantener el equilibrio fiscal, que es lo primordial", concluyó.