"¿Alguien más está viendo lo mismo que yo?": Galperín volvió a respaldar la política económica oficial

El empresario Marcos Galperín defendió la política económica del gobierno de Javier Milei, a través de un mensaje en redes sociales donde enumeró indicadores oficiales para sostener que existe una mejora en la situación económica, en base a cifras difundidas por el Banco Central de la República Argentina (BCRA).

En su publicación, el fundador de Mercado Libre planteó: “Luego de meses de que todo el sistema de poder haya atacado al Gobierno de una manera inédita”, antes de detallar una serie de variables económicas.

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Galperín listó datos puntuales y aseguró: “Hoy tenemos: 447 palos de dólares comprados en un día, tasas bajando, inflación bajando, EMAE y economía creciendo, tipo de cambio estable, reservas en niveles récord, superávit fiscal, superávit comercial, empleo privado creciendo, pobreza bajando”.

El empresario cerró su mensaje con una pregunta y una definición: “¿Alguien más está viendo lo mismo que veo yo? Me parece que se dio vuelta la tortilla”.

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