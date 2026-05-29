Cotización del euro y euro blue hoy, viernes 29 de mayo

A cuánto cotiza el euro blue hoy, viernes 29 de mayo

El viernes 29 de mayo de 2026, el euro blue hoy cotiza a $1.765,75 para la compra y $1.733,75 para la venta. El valor de la divisa informal suele ser más alto que el oficial, debido a que este último se adquiere en los bancos y posee una cotización establecida.

A cuánto cerró el euro oficial hoy, viernes 29 de mayo

Según la pizarra del Banco de la Nación Argentina (BNA), el euro oficial este viernes 29 de mayo cotiza a $1.590,00 para la compra y $1.690,00 para la venta

El Riesgo País cae a 494 puntos básicos en una jornada marcada por un fuerte optimismo bursátil

A cuánto cotiza el euro blue hoy, viernes 29 de mayo

El euro tarjeta, también llamado turista, opera en el mercado a $2.203,47 para la compra este viernes 29 de mayo como referencia de gastos con tarjeta.

De cuánto será, como mínimo, el aguinaldo de los que jubilados y pensionados en junio 2026

Cómo cotiza en los diversos bancos de Argentina, este viernes 29 de mayo

Este viernes 29 de mayo, el euro cotiza en los distintos bancos de la siguiente manera:

Banco Ciudad: $1.600,00 comprador y $1.700,00 vendedor.

Banco Nación: $1.590,00 comprador y $1.690,00 vendedor.

Banco Supervielle: $1.610 comprador y $1.721 vendedor.

Banco Francés: $1.630 comprador y $1.690 vendedor.

Más de la mitad de los venezolanos apoya dolarizar la economía para frenar la inflación

A cuánto cotiza el dólar blue hoy, jueves 28 de mayo

Por su parte, el dólar blue hoy cotiza el viernes 29 de mayo en el mercado paralelo $1.410 para la compra y $1.430 para la venta.