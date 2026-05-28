La principal fintech argentina, Mercado Libre, fue imputada por el gobierno de la provincia de Buenos Aires por la presunta inclusión de “cláusulas abusivas” dentro de sus contratos de adhesión. La compañía fundada por Marcos Galperin deberá ahora responder formalmente y presentar un esquema de modificaciones sobre los puntos cuestionados. En caso contrario, la administración de Axel Kicillof podría aplicarle una sanción económica de hasta $1.815 millones.

A través del Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica bonaerense, encabezado por Augusto Costa, la gestión provincial avanzó de oficio contra Mercado Libre SRL y sostuvo además que durante el primer cuatrimestre del año recibió cerca de 2.400 denuncias individuales vinculadas a la empresa. La investigación oficial concluyó que existieron “presuntas cláusulas abusivas en sus contratos de adhesión”, lo que configuraría incumplimientos a la Ley de Defensa del Consumidor.

De acuerdo con el comunicado difundido por la cartera conducida por Costa, la decisión se tomó “en el marco de una fiscalización de oficio realizada sobre los instrumentos contractuales publicados en el sitio oficial de la empresa, en los que se identificaron más de diez cláusulas con presuntas infracciones a la Ley Nacional N° 24.240 de Defensa del Consumidor y normativa complementaria".

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El Gobierno bonaerense imputó a Mercado Libre por presuntas "cláusulas abusivas"

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El relevamiento efectuado por la Dirección Provincial de Defensa de las y los Consumidores incluyó “las condiciones generales de uso del ‘ecosistema MELI’, así como los términos y condiciones de préstamos personales y los términos y condiciones de préstamo para compras y pagos de Mercado Pago”.

“La fiscalización provincial fue iniciada de oficio, independientemente de la eventual existencia de denuncias individuales. En ese sentido, vale mencionar que Mercado Libre es la empresa con más reclamos en la Provincia: 2.396 denuncias individuales sólo en los primeros cuatro meses del año”, señaló el texto oficial.

El gobierno de Axel Kicillof acusó a Mercado Libre de aplicar "cláusulas abusivas"

El organismo encargado de aplicar la normativa de Defensa del Consumidor sostuvo que “diversas cláusulas de los contratos presentarían abusividad”, en los términos establecidos por el artículo 37 de la ley correspondiente, al generar un desequilibrio entre derechos y obligaciones de las partes en perjuicio de los usuarios.

Según detalló el Ministerio de Producción bonaerense, Mercado Libre podrá presentar ahora una propuesta de “adecuación, modificación o supresión de las cláusulas observadas”. Si eso ocurre, el expediente administrativo quedará cerrado.

En caso de no hacerlo, Mercado Libre “puede ser sancionada con una multa de hasta $1.815.000.000. Ahora la empresa tiene un plazo de cinco días hábiles e improrrogables para presentar su descargo por escrito y acreditar personería y domicilio electrónico y físico en la ciudad de La Plata", añadió el comunicado oficial.

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Entre los puntos observados por el área de Producción que podrían implicar una infracción a la Ley de Defensa del Consumidor aparecen la falta de precisión en el cobro de tarifas, la aceptación automática de modificaciones contractuales, el traslado de responsabilidad por uso indebido de cuentas y los mecanismos de compensación entre cuentas.

Mercado Libre es la empresa con más reclamos en la Provincia: 2.396 denuncias en los primeros cuatro meses del año

También fueron cuestionadas cláusulas que limitan la responsabilidad de la empresa, exclusiones ante fallas técnicas en productos vendidos, débitos sobre cuentas de terceros ajenos al contrato, vencimientos automáticos por incumplimientos futuros no determinados y mecanismos de jurisdicción exclusiva en perjuicio de los consumidores.

“La fiscalización e imputación se dieron en el marco de las distintas políticas públicas que lleva adelante el Gobierno de la provincia de Buenos Aires para defender los derechos de las y los bonaerenses”, indicó el organismo provincial. Además, recordó que los usuarios pueden efectuar denuncias a través de la línea 148 o mediante el correo electrónico [email protected].

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La respuesta de Mercado Libre tras la imputación del gobierno bonaerense

Consultadas por Infobae, fuentes de Mercado Libre afirmaron que la imputación impulsada por la provincia de Buenos Aires “corresponde a una instancia inicial de revisión administrativa de oficio, no implica sanción alguna y no surge de reclamos concretos de usuarios afectados”.

“Rechazamos las acusaciones planteadas y presentaremos el descargo correspondiente en tiempo y forma, aportando toda la información y aclaraciones necesarias. Millones de personas utilizan nuestras plataformas todos los días y, en relación con el enorme volumen de operaciones que procesamos, tenemos un nivel muy bajo de reclamos", señalaron desde la empresa.

La compañía agregó además que los usuarios disponen de “canales de atención y resolución, que permiten resolver la gran mayoría de los casos de manera rápida y eficiente”.

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“Mercado Libre cuenta con Términos y Condiciones claros, transparentes y alineados con la normativa vigente, por lo que rechazamos cualquier interpretación que sugiera lo contrario”, sostuvo la firma.

Mercado Libre, Modo y la pelea con los bancos por la competencia financiera

En paralelo a la disputa que mantiene con las entidades financieras, Mercado Libre también enfrentó denuncias en el ámbito de la entonces Dirección Nacional de Defensa de la Competencia, organismo actualmente transformado en la Autoridad Nacional de la Competencia (ANC).

Modo, la billetera digital impulsada por más de 30 bancos, denunció a Mercado Libre en mayo de 2024 por tres conductas que consideró anticompetitivas:

- La negativa de Mercado Libre a que los comercios puedan cobrar con medios distintos del suyo, Mercado Pago, atando las ventas a la contratación con exclusividad de su servicio.

- La obligación para compradores y vendedores de abrir una cuenta en Mercado Pago como requisito para operar en el marketplace, sin que se puedan utilizar otras cuentas.

- La negativa de Mercado Libre a que se pueda pagar con otras billeteras (que no sean Mercado Pago) dentro de su plataforma de e-commerce.

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Por esos tres planteos, la ANC abrió en marzo de este año un sumario contra Mercado Libre, expediente que todavía continúa en trámite.

Las acusaciones impulsadas por Modo se sumaron además a otro foco de conflicto entre los bancos y la principal fintech argentina: la interoperabilidad de pagos QR con tarjeta de crédito.

Después de una extensa disputa entre las partes, el Banco Central resolvió implementar la interoperabilidad para permitir pagos mediante QR con tarjeta de crédito sin importar si el comercio operaba con Mercado Pago.

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Meses más tarde, la empresa fundada por Marcos Galperin respondió con una contradenuncia presentada en el mismo ámbito. Bajo el argumento de que Modo fue creada para restringir la competencia entre bancos y frenar el crecimiento del ecosistema fintech, Mercado Libre denunció a la billetera bancaria.

La presentación de Mercado Libre —una de las mayores plataformas de comercio electrónico y servicios financieros de América Latina— sostuvo que Modo nació con el objetivo de limitar la competencia entre entidades financieras y obstaculizar el desarrollo de las fintech. La empresa acusó a la billetera de “cartelización, concentración prohibida y prácticas coordinadas” destinadas, según planteó, a perjudicar al sector y a sus usuarios.

NG