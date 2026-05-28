Temu es multada con 200 millones de dólares por vender productos prohibidos

La Unión Europea (UE) impuso este jueves una multa de 200 millones de euros (aproximadamente 230 millones de dólares) al gigante chino Temu, tras comprobarse que permitió la venta masiva de productos ilegales y altamente peligrosos dentro de su mercado.

Según un cable de la agencia de noticias AFP, la Comisión Europea dio por concluida una investigación formal que había sido abierta en octubre de 2024. El veredicto del órgano regulador fue tajante: "La empresa no logró identificar, analizar y evaluar diligentemente los riesgos sistémicos relacionados con la venta de productos ilegales en su plataforma, así como los perjuicios resultantes para los consumidores de la UE".

Con este accionar, las autoridades de Bruselas determinaron que Temu incumplió con las estrictas obligaciones de protección al consumidor contempladas en la Ley de Servicios Digitales (DSA, por sus siglas en inglés), el marco regulatorio que rige para las grandes plataformas tecnológicas en el Viejo Continente.

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Clientes encubiertos y juguetes nocivos

El alcance de la infracción cobra especial gravedad al observar el volumen de mercado que maneja la firma china en suelo europeo. "Temu es un actor muy importante en el mercado europeo, con 130 millones de usuarios. Por lo tanto, cuando venden productos prohibidos, estos terminan en manos de un gran número de europeos", alertó ante la prensa la vicepresidenta de la Comisión encargada del área digital, Henna Virkkunen.

Para probar las irregularidades, los inspectores de la UE recurrieron a una metodología directa: se hicieron pasar por clientes comunes y realizaron compras de manera encubierta dentro de la aplicación.

Los resultados de los peritajes de laboratorio fueron alarmantes. Por un lado, la operación demostró que “un porcentaje muy elevado de los cargadores pedidos no logró superar pruebas básicas de seguridad”. Por el otro, el escenario más complejo se dio en el rubro infantil, donde una alta proporción de los juguetes para bebés evaluados presentaba “riesgos de seguridad de gravedad media a alta”, incluyendo peligros de asfixia y niveles de sustancias químicas nocivas muy por encima de los límites legales permitidos.

Respaldado por el bloque: Las conclusiones de la investigación de Bruselas fueron validadas y corroboradas por presentaciones previas de diversas autoridades nacionales y asociaciones de consumidores de Europa.

La respuesta de Temu

Tras conocerse la penalización, la empresa asiática emitió un comunicado en el que manifestó su disconformidad con el monto y la resolución del ejecutivo comunitario. "Temu respeta los objetivos de la ley de servicios digitales así como la importancia de unas reglas claras y coherentes para la economía digital. No obstante, cuestionamos la decisión de la Comisión Europea y estimamos que la multa es desproporcionada", reaccionó la firma en una declaración enviada a la AFP.

A pesar del descargo y del fuerte impacto político de la medida, en términos estrictamente financieros Temu logró evitar el peor escenario. El Reglamento de Servicios Digitales europeo faculta a la Comisión a aplicar multas de hasta el 6% de la facturación anual global de la empresa matriz.

Teniendo en cuenta que PDD Holdings (la casa matriz de Temu) registró una facturación de 53.000 millones de euros el año pasado, el castigo máximo podría haber sido multimillonario. Según explicaron desde la Comisión, el monto final de 200 millones de euros contempló como atenuante la corta duración de la infracción detectada, dado que el aviso formal de las acusaciones se había realizado hace menos de un año.

LM