Las compras de argentinos en el exterior a través de e-commerce crecieron en 2025 y alcanzaron al 47% de los consumidores, según datos del sector de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE) que muestra cambios en los hábitos de consumo, mayor uso de plataformas internacionales y un avance sostenido de las operaciones online.

El aumento se da en un contexto de expansión de los marketplaces, nuevas formas de financiamiento y mayor participación de sitios globales en las decisiones de compra.

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El porcentaje de argentinos que compraron productos en el exterior pasó del 37% en 2024 al 47% en 2025, lo que marcó un incremento significativo en comparación con el año anterior. Además, 7 de cada 10 compradores afirmaron haber adquirido por primera vez productos del exterior en los últimos seis meses, lo que muestra la incorporación de nuevos usuarios a este tipo de operaciones.

El crecimiento de las compras internacionales está impulsado principalmente por plataformas como Temu, Mercado Libre y Shein, que aparecen entre las más utilizadas por los consumidores. En el relevamiento, Temu encabeza el uso de plataformas en 2025 con 41%, seguida por Mercado Libre con 38% y Shein con 31%, mientras que otras opciones como Amazon, AliExpress, Ebay y Tienda Mía perdieron lugar.

Fuente: CACE

Más compras online y mayor uso de marketplaces

El uso de marketplaces se mantiene como uno de los principales canales de venta. En 2025, 4 de cada 10 empresas realizaron ventas a través de este tipo de plataformas, el mismo nivel que en 2024, aunque por debajo de 2023, cuando el indicador alcanzaba 5 de cada 10.

Fuente CACE

Las ventas realizadas a través de marketplaces representan en promedio el 47% de la facturación de las empresas que utilizan este canal. El peso de estas plataformas se incrementó en los últimos años, ya que en 2023 representaban el 41% y en 2024 habían llegado al 49%.

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El financiamiento también sigue siendo un factor relevante en el comercio electrónico. En 2025, el 80% de las ventas se realizaron en hasta seis cuotas, mientras que el 20% restante se financió en siete o más pagos. El año anterior la proporción había sido de 76% en hasta seis cuotas y 24% en siete o más, lo que muestra cambios en la forma de pagar las compras.

Fuente: CACE

Si se compara con 2023, el peso de las cuotas cortas era aún mayor, ya que el 89% de las operaciones se realizaban en hasta seis pagos y solo el 11% en plazos más largos.

Preferencias de entrega en el comercio electrónico

Los datos del informe de CACE muestran que en 2025 creció la expectativa de entregas rápidas: el 22% de los encuestados señaló preferir la entrega en el mismo día, frente al 17% registrado en 2024 y 2023. Sumando quienes esperan recibir sus compras en el día o dentro de las 24 horas, el total alcanza al 37%, lo que marca un incremento respecto al 33% del año anterior y al 30% de 2023.

Fuente: CACE

En contraste, las opciones de plazos más largos se reducen. La preferencia por recibir productos en la semana bajó levemente de 44% en 2023 a 39% en 2025, mientras que quienes aceptan esperar entre 15 días y más de un mes representan apenas el 11% en 2025, frente al 14% en 2024. Estos resultados reflejan una tendencia clara hacia la demanda de entregas cada vez más inmediatas en el comercio electrónico.

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Por último, el avance de las compras en el exterior, el crecimiento de los marketplaces y el uso del financiamiento en cuotas reflejan un cambio en el comportamiento de los consumidores argentinos, con mayor adopción de canales digitales y una mayor participación de plataformas internacionales en las decisiones de compra.

GZ