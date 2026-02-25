El comercio electrónico volvió a expandirse en 2025 y dejó una radiografía clara sobre los nuevos hábitos de consumo digital en la Argentina. Según el informe NubeCommerce 2025/2026 de Tiendanube, las más de 65.000 marcas que operan en la plataforma facturaron $1,98 billones durante el año, con un crecimiento interanual del 73%.

Más allá del salto nominal -en un contexto de inflación anual del 31,5% según el INDEC-, el dato relevante es el crecimiento real: las marcas que vendieron tanto en 2024 como en 2025 expandieron su facturación un 40,2% neto, superando el ritmo inflacionario.

El e-commerce conversacional con IA desafía la logística cara y los tickets planchados de 2025

El ecosistema mostró además una demanda activa: se registraron casi 22 millones de órdenes de compra (+30%) y más de 105,6 millones de productos vendidos (+57%). La señal es clara: el consumidor no sólo siguió comprando online, sino que llenó más el carrito.

Uno de los cambios más significativos fue la mayor profundidad de compra. El ticket promedio se ubicó en $90.396, en línea con la inflación, pero impulsado principalmente por más unidades por orden y no por un mayor precio unitario.

Ese fenómeno refleja una estrategia defensiva del consumidor: optimizar envíos, aprovechar promociones y concentrar compras. La dinámica también estuvo influida por el avance del envío gratuito, que pasó de representar el 34,2% de las órdenes a inicios de 2024 al 41,4% al cierre de 2025.

En paralelo, el 79,5% de las transacciones se realizaron desde dispositivos móviles, consolidando al celular como el principal canal de compra digital.

Las verticales que traccionaron el crecimiento

En cuanto a los segmentos con mayores ventas, Hogar y Deco además de beauty aparecen como las que lideran el crecimiento, al tiempo que moda se mantiene entre las de mayor volumen de ventas, pero muy atravesada por la competencia de los e-commerce chinos.

1) Belleza y bienestar

Fue la categoría de mayor expansión: +99,6% interanual en facturación y +44,6% en transacciones, con un promedio de 3,8 productos por orden. El segmento mostró alta rotación y fidelización.

2) Hogar y deco

Casi duplicó su facturación (+96,6%) hasta alcanzar $273.357 millones. Las órdenes crecieron 50,7% con 4,3 productos promedio por compra, uno de los tickets más profundos.

3) Moda y accesorio

Sigue siendo la vertical más grande en volumen, con $850.047 millones facturados (+53,1%). Sin embargo, su crecimiento real fue más moderado (31,5%), en línea con la inflación, atravesado por la competencia cross-border de marketplaces asiáticos.

Cómo pagaron los argentinos las compras online en 2025

El mapa de medios de pago también cambió:

Tarjeta de crédito: 48,8% (pierde más de 6 puntos porcentuales). Transferencias bancarias: 24,5% (suben desde 17,9%). Billeteras virtuales: 9,5%. Débito: 4,7%. Efectivo: 2,8%.

La suba de transferencias confirma una mayor búsqueda de descuentos o beneficios financieros asociados a pagos inmediatos.

La IA se vuelve infraestructura para el comercio electrónico en 2026

El informe muestra que la inteligencia artificial dejó de ser diferencial para convertirse en estándar operativo.

- 56,3% de los emprendedores la usa para crear contenido.

- 1 de cada 2 marcas la aplica en gestión de catálogos.

- 55,2% de las grandes empresas planea invertir en atención al cliente con IA en 2026.

El concepto emergente es el “comercio agéntico”: asistentes digitales que no sólo responden consultas sino que recomiendan productos y acompañan decisiones de compra. En ese marco, la alianza entre la plataforma de comercio electrónico y Meta para ventas automatizadas vía WhatsApp aparece como uno de los hitos tecnológicos del año.

Para la IA llegó la hora del impacto

El 2025 estuvo marcado por la irrupción de marketplaces internacionales, especialmente asiáticos, que presionaron en precio y logística. Sin embargo, el ecosistema local mostró capacidad de adaptación: profesionalización, envíos más rápidos, experiencia postventa y personalización.

La radiografía deja un dato estructural: incluso en un contexto de caída del consumo y mayor competencia externa, el comercio electrónico argentino consolidó escala, volumen y sofisticación.

La discusión hacia 2026 ya no pasa sólo por vender online, sino por cómo competir en experiencia, automatización e inteligencia de datos.

