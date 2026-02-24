El consumo cayó 0,8% interanual enero y marcó la tercera baja consecutiva

El consumo de bienes y servicios en enero de 2026 marcó una caída de 0,8% con respecto al mismo mes del año pasado y un repunte de 0,7% en comparación con el mes anterior, de acuerdo con el Indicador de Consumo (IC) elaborado por la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC).

Se trata del tercer mes consecutivo de retrocesos en la comparación interanual (i.a.), lo que marca un quiebre respecto a la tendencia de crecimiento que se había visto durante la primera mitad de 2025, señalaron desde la entidad.

La entidad indica que "la comparación para la primera parte del 2025 se realizaba contra una baja base de comparación como fue el primer semestre de 2024. La recuperación suscitada a mediados de ese año deja una vara de comparación más elevada para los meses finales de 2025, por lo que las variaciones interanuales mostradas no son una sorpresa".

La inflación del primer trimestre del 2026 alcanzaría el 8,5% y sería superior a la del mismo período del 2025

"Es importante hacer foco acá en la variación intermensual (enero contra diciembre) que volvió a dar positiva (sin estacionalidad)", añade el reporte.

El factor inflación

Uno de los puntos más críticos que destaca el informe es la presión sobre los precios. Tras un 2024 de fuerte ajuste y un 2025 de recuperación, la inflación ha vuelto a acelerar su marcha desde mediados del año pasado.

"La variación mensual de 2,9% en el IPC para el mes de enero significó la consecución de cinco meses de inflación por encima del 2%", señala el reporte de la entidad.

Cómo se comportó el consumo por rubros

- Indumentaria y Calzado (-0,8% i.a.): El rubro se contrajo en la misma intensidad que el promedio general. Se ubicó un 4,4% por debajo de los niveles de enero de 2024, lo que indica que el sector no logra recuperar el terreno perdido en el largo plazo.

- Transporte y Vehículos (-0,1% i.a.): Entró en una fase de estancamiento. Tras un 2025 donde los patentamientos de autos y motos no paraban de crecer, la tendencia se revirtió. Según la CAC, "la reversión de esta tendencia en los últimos meses provoca la caída del consumo en el rubro".

- Recreación y Cultura (-3,7% i.a.): Fue el sector más golpeado en el inicio del año, con una contribución negativa de 0,3 puntos porcentuales a la caída general. Es su segunda contracción consecutiva, revirtiendo el dinamismo que había mostrado en el segundo semestre de 2025.

- Vivienda, Alquileres y Servicios Públicos (+7,1% i.a.): La gran excepción. Este rubro no solo creció con fuerza, sino que evitó que la caída del índice general fuera mayor, aportando 1,2 puntos porcentuales positivos.

- Bienes de Consumo Masivo (FMCG): En diciembre (último dato consolidado para este segmento), el sector cayó un 0,3% interanual y un 1,2% mensual, lo que refleja que incluso los productos de primera necesidad están sintiendo el impacto de la aceleración inflacionaria.

El freno al crédito y los bienes durables

La CAC apunta que durante gran parte de 2025, el crédito fue el gran motor de la recuperación. Los préstamos personales y las tarjetas de crédito permitieron a muchas familias renovar electrodomésticos o acceder a vehículos.

El informe advierte que, tras casi dos años de crecimiento vigoroso, el crédito a los hogares se interrumpió en el último trimestre de 2025: "Las tarjetas de crédito y préstamos personales tendieron a estancarse... como correlato directo, el patentamiento de automóviles detuvo su marcha ascendente y las escrituras de inmuebles también registraron un freno".

El consumo de electrodomésticos muestra estabilidad, pero ya no el crecimiento explosivo de meses previos. La duda que queda flotando para la CAC es si los hogares seguirán apostando a los bienes durables (como una forma de ahorro o inversión) o volverán a volcar su presupuesto hacia el consumo masivo, que hoy se encuentra en niveles similares a la prepandemia (enero de 2020).

LM