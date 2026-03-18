Casi 9 de cada 10 empresas alemanas prevén invertir o sostener desembolsos en 2026

Cuando la economía argentina todavía convive con dudas sobre inversión y crecimiento, un dato llamó la atención del mercado: el 89% de las empresas alemanas con presencia local prevé aumentar o mantener estables sus inversiones en 2026.

El dato surge de una encuesta realizada a 45 empresas alemanas con presencia en el país y funciona como una señal de respaldo del empresariado europeo a sectores clave de la economía argentina.

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La conclusión no pasa inadvertida. En un contexto en el que la inversión privada sigue muy atada a la estabilidad macroeconómica, el acceso a divisas y la previsibilidad regulatoria, que casi nueve de cada diez firmas alemanas no planeen retroceder en sus desembolsos marca una señal de expectativa favorable sobre el negocio local.

Otro dato relevante del estudio es que el 83% de las empresas aseguró que la situación política argentina no impacta negativamente en su sector. Para el mundo corporativo, esa percepción sugiere un escenario menos condicionado por la incertidumbre política que en otros años.

Energía y minería, los sectores que concentran el mayor interés

La encuesta mostró -además- cuáles son los rubros que más atraen a las compañías alemanas. El 60% identificó a energía y minería como los sectores con mayor potencial de crecimiento en 2026.

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La elección no sorprende. Ambos sectores aparecen desde hace tiempo entre las principales apuestas del mercado por su capacidad para generar exportaciones, atraer capital y sumar dólares a la economía argentina.

En términos económicos, son actividades que pueden funcionar como canal de ingreso de divisas y de expansión de inversiones de largo plazo, un punto especialmente sensible para la Argentina.

La inteligencia artificial ya entró en la agenda empresaria

El informe también detectó un cambio de fondo en la estrategia corporativa. El 84% de las firmas encuestadas ya incorporó o tiene planes concretos para sumar inteligencia artificial en sus procesos.

La IA, es decir, sistemas capaces de automatizar tareas, analizar información y asistir decisiones, empieza a consolidarse como una herramienta de competitividad para las operaciones locales.

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El dato muestra que las empresas alemanas no solo miran sectores tradicionales como industria, energía o comercio exterior, sino también la transformación tecnológica como parte central de su agenda para los próximos años.

Un mensaje de largo plazo del capital alemán

Los resultados fueron presentados en el marco de Visión 2026, el encuentro organizado por AHK Argentina, en una edición marcada por los 110 años de presencia ininterrumpida de la cámara en el país.

La jornada reunió a empresarios, representantes sectoriales y ejecutivos de distintas industrias. Allí se discutieron expectativas de inversión, clima de negocios y los principales desafíos que enfrentará el sector privado durante 2026.

Durante el evento, Pablo De Gregorio, socio de EY Argentina, expuso los resultados del relevamiento, elaborado junto a AHK por noveno año consecutivo.

La apertura contó con la participación del embajador de Alemania en la Argentina, Dieter Lamlé, mientras que uno de los invitados centrales fue Burkhard Balz, miembro del comité ejecutivo del Deutsche Bundesbank, el banco central alemán, quien se refirió a la economía europea y a la evolución de los sistemas de pago, con foco en el proyecto del euro digital.

Qué dijeron los empresarios con operaciones en Argentina

Uno de los momentos centrales del encuentro fue el panel de CEOs de empresas alemanas con actividad en el país. Participaron ejecutivos de Boehringer Ingelheim, Robert Bosch, Bayer y Aluplast, que compartieron su visión sobre el escenario económico y las variables que inciden en sus decisiones de negocio.

La lectura común fue que la competitividad futura dependerá de una combinación de innovación, inversión sostenida y cooperación internacional, tres ejes que hoy ordenan buena parte de la estrategia corporativa.

Desde AHK Argentina, Julieta Barra, directora de Negocios y Consultoría, afirmó que la trayectoria de la institución en el país refleja “la solidez del vínculo entre ambos países y la confianza sostenida del empresariado alemán en el potencial local”.

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