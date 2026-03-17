El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció que Uber invertirá US$ 500 millones en la Argentina durante los próximos tres años para ampliar su operación local, relanzar Uber Eats y profundizar su presencia en uno de los mercados que la compañía considera estratégicos a nivel global

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“Importante: Uber invertirá 500 millones de dólares en Argentina”, señaló Caputo en redes sociales tras una reunión que mantuvo junto al secretario de Política Económica, José Luis Daza, con el CEO global de la empresa, Dara Khosrowshahi. Según indicó el funcionario, la firma destinará esos fondos a “expandir su operación, relanzar Uber Eats y seguir consolidando a la Argentina como mercado prioritario”.

Del encuentro también participaron Eli Frías, gerente general de Uber para Argentina, Paraguay y Uruguay, y Juan Martín Cappellini, responsable de Uber Eats Argentina. La reunión y el anuncio se produjeron en el marco de los 10 años de Uber en el país, una fecha que la empresa aprovechó para presentar una nueva etapa de crecimiento.

La apuesta de Uber por la Argentina

De acuerdo con la comunicación oficial de la compañía, la inversión estará orientada a expandir el negocio de movilidad, relanzar Uber Eats y avanzar en una estrategia de plataforma integrada, que combine transporte y delivery dentro de un mismo ecosistema tecnológico. La empresa remarcó que la Argentina es hoy “uno de los mercados de mayor crecimiento para Uber a nivel global”.

“Argentina reúne talento, adopción tecnológica y ambición de crecimiento”, sostuvo Khosrowshahi al justificar el nuevo desembolso. Según explicó, el objetivo de la empresa es consolidar una visión que articule movilidad y entregas en una sola plataforma, en una apuesta que busca aprovechar la escala que Uber ya alcanzó en el país.

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La compañía aseguró que actualmente opera en más de 50 ciudades de todas las provincias argentinas, que más de 20 millones de personas viajaron con la app en el país y que más de un millón generó ingresos a través de la plataforma. Con el regreso de Uber Eats, la firma apunta a sumar una nueva capa de servicios sobre esa base de usuarios y conductores ya existente.

El regreso de Uber Eats y la lógica de plataforma

Uno de los datos más relevantes del anuncio es el relanzamiento de Uber Eats en la Argentina. Según la empresa, el país será el primer mercado del mundo en el que se reactivará esa vertical bajo el esquema de plataforma integrada, combinando movilidad y delivery a escala.

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La idea de Uber es que esa integración genere más eficiencia operativa, mayor disponibilidad y una experiencia unificada para los usuarios. En ese esquema también se ampliará Uber One, la membresía de suscripción que ya ofrece beneficios en movilidad y que sumará ventajas vinculadas al delivery a medida que Uber Eats despliegue nuevamente su operación.

Para la empresa, ese movimiento marca el inicio de una “nueva etapa de crecimiento integrado” en la Argentina. Para el Gobierno, en tanto, el anuncio funciona como otra señal de inversión privada en sectores vinculados con la economía digital, la tecnología y los servicios urbanos.

La inversión comprometida tiene una dimensión laboral y de consumo ya que puede traducirse en una mayor red de conductores, repartidores, comercios adheridos y usuarios, en un contexto en el que las plataformas digitales ganan espacio como canal de ingresos y como herramienta cotidiana para moverse, pedir comida o resolver logística de cercanía.

LR/ff