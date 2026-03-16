Martín Redrado alertó por la “uberización” laboral en la Argentina

El director de la Fundación Capital y ex presidente del Banco Central, Martín Redrado, advirtió que en la Argentina “no hay señales de crecimiento en materia de empleo” y alertó sobre un proceso de “uberización” del mercado laboral, caracterizado por el avance del trabajo independiente y la informalidad.

En declaraciones a Radio Rivadavia, Redrado explicó que en los últimos años el país registró una caída de puestos de trabajo formales mientras crece el número de trabajadores que se desempeñan como monotributistas o en actividades vinculadas a plataformas digitales. En ese marco, señaló que en los últimos dos años se perdieron unos 201.000 empleos, mientras se generaron alrededor de 170.000 nuevos puestos bajo la modalidad de monotributo, lo que evidencia un deterioro en la calidad del empleo.

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El economista sostuvo que este fenómeno implica que muchas personas que pierden un trabajo formal terminan recurriendo a actividades independientes para sostener sus ingresos, desde conducir vehículos para aplicaciones hasta realizar tareas de reparto o servicios informales. De acuerdo con su análisis, este proceso deteriora la calidad del empleo y también la capacidad de compra de los argentinos.

"No hay señales de crecimiento en materia de empleo y Argentina empieza a tener problemas no de desempleo, pero sí de informalización del empleo", señaló.

Una economía “bipolar”

Redrado definió la situación actual como una “economía bipolar”, con sectores que muestran dinamismo y otros que permanecen prácticamente estancados.

Entre las actividades con mayor dinamismo mencionó a la energía —particularmente el petróleo y el gas—, la minería, el agro y el sector financiero. Sin embargo, advirtió que gran parte del resto de la economía continúa “muy fría” y sin señales claras de expansión del empleo.

En ese contexto, también cuestionó que todavía no exista una definición clara sobre el rumbo de la política monetaria y financiera, lo que —según indicó— dificulta la reducción del riesgo país y el acceso al financiamiento internacional.

"No hay todavía un horizonte, una claridad de hacia dónde va la política monetaria y lo mismo la política financiera con todavía altísimas tasas de interés y resulta muy difícil bajar la tasa de riesgo país, que es la tasa la cual podría financiarse la Argentina",

Debate económico hacia adelante

El ex titular del Banco Central consideró que el debate económico en la Argentina “va a ser hacia adelante” y que el país necesita consolidar un programa de crecimiento que combine consumo, inversión y exportaciones.

A su juicio, el consumo sigue siendo el principal motor de la economía —representa cerca del 65% de la actividad—, pero advirtió que los salarios continúan creciendo por detrás de la inflación, lo que limita la recuperación de la demanda interna.

En ese marco, planteó que el principal desafío de los próximos años será generar empleo de calidad y mejorar las condiciones del mercado laboral para evitar que el avance de formas de trabajo independientes y precarias se convierta en una tendencia estructural.

FN