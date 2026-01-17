Martín Redrado: “El Mercosur busca oportunidades más allá de Estados Unidos y China”

Luego de más de 25 años de idas y vueltas, los países del Mercosur firmaron con la Unión Europea (UE) el histórico acuerdo de libre comercio, que apunta a conformar uno de los mayores espacios económicos integrados del mundo, con más de 700 millones de consumidores y cerca del 30% del PBI global. En un escenario internacional marcado por tensiones geopolíticas, proteccionismo y disputas comerciales entre las grandes potencias, el entendimiento busca reforzar el multilateralismo y abrir nuevas oportunidades de inversión y comercio para ambas regiones.

Acuerdo UE–Mercosur: oportunidades y beneficios para la Argentina

Desde la mirada de quienes participaron de las negociaciones en sus primeras etapas, el acuerdo tiene un valor que excede lo estrictamente comercial. Martín Redrado, exvicecanciller de la República Argentina entre 2002 y 2004, en diálogo con PERFIL, sostuvo que el tratado “tiene un valor estratégico”, al recordar que desde 2003 la región no lograba concretar un acuerdo relevante de apertura de mercados. “El último se firmó en julio de 2003 con la Comunidad Andina de Naciones —Perú, Ecuador y Colombia— y contempló una reducción a cero de los aranceles recíprocos para el 90% del universo arancelario”, explicó.

Para Redrado, el entendimiento con la Unión Europea “muestra un Mercosur más dinámico y que busca oportunidades más allá de los dos hegemones mundiales”, en referencia a Estados Unidos y China. En ese sentido, consideró que el acuerdo puede contribuir a diversificar socios comerciales y reducir la dependencia de los grandes centros de poder económico global.

Mayores oportunidades para la llegada de capitales europeos a la región

Uno de los ejes centrales del impacto esperado está vinculado a la inversión. El exfuncionario señaló que observa “mayores oportunidades para la llegada de capitales europeos a la región”, particularmente en cadenas de suministro estratégicas. Entre los sectores con mayor potencial mencionó la industria petroquímica, los plásticos, la maquinaria, las autopartes y la producción de fertilizantes, como la urea, clave para el desarrollo del sector agroindustrial.

En el plano estrictamente comercial, Redrado introdujo una mirada más matizada. Reconoció que el acuerdo amplía los cupos para productos primarios, pero destacó una novedad relevante: “por primera vez se incluyen salvaguardias que pueden incluso prohibir el ingreso de estos productos”, haciendo referencia a la posibilidad de restringir su acceso al mercado europeo, un punto sensible en el vínculo con la Unión Europea y en las discusiones internas del Mercosur.

Para finalizar, aseguró que “las mayores oportunidades estarán en los alimentos procesados y en el sector de las energías renovables”, un área en la que el viejo continente "ha puesto una prioridad de política pública”, lo que abre tanto oportunidades comerciales como de inversión para el Mercosur.

El acuerdo, que aún deberá atravesar instancias de ratificación política y parlamentaria en ambos bloques, se firma en medio de resistencias internas —especialmente en algunos países europeos— y de un contexto global incierto. Aun así, para sus impulsores y para quienes participaron de su gestación, constituye una señal política fuerte: la de dos regiones que, pese a las dificultades, apuestan por la integración, las reglas comunes y la cooperación de largo plazo.

