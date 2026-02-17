La Unión Europea investiga a Shein por vender muñecas con apariencia infantil y evalúa prohibir la plataforma

La Comisión Europea abrió este martes un procedimiento formal contra la plataforma china Shein por presuntos incumplimientos a la Ley de Servicios Digitales (DSA). La investigación apunta a la venta de productos que podrían constituir material de abuso sexual infantil —como muñecas sexuales con apariencia infantil—, a posibles prácticas de diseño “adictivo” y a la falta de transparencia en sus sistemas de recomendación. Bruselas no descarta sanciones económicas ni, en el escenario más extremo, la prohibición de la empresa en territorio europeo.

Según informó la Comisión, el expediente se centra en tres ejes principales. El primero es el funcionamiento de los mecanismos internos de Shein para detectar y retirar productos ilegales dentro del mercado europeo. Las autoridades consideran que esos sistemas no estarían funcionando adecuadamente.

El segundo punto es el llamado “diseño adictivo”. Bruselas cuestiona funciones como la acumulación de puntos, recompensas por interacción y dinámicas que incentivan el consumo compulsivo. De acuerdo con el organismo, este tipo de arquitectura digital puede afectar negativamente el bienestar de los usuarios y vulnerar normas de protección al consumidor.

El tercer eje es la opacidad en los algoritmos de recomendación, es decir, cómo la plataforma decide qué productos mostrar y con qué criterios prioriza contenidos.

La Comisión aclaró que la apertura del procedimiento “no prejuzga el resultado final”, aunque en la práctica este tipo de investigaciones suele derivar en multas si se confirman incumplimientos.

Una ofensiva más amplia contra plataformas

El caso de Shein se inscribe en una estrategia más amplia de la Unión Europea contra grandes plataformas digitales. En las últimas semanas, Bruselas avanzó contra distintas redes sociales estadounidenses por prácticas similares y promovió medidas para excluir a empresas consideradas de riesgo —como Huawei y ZTE— de infraestructuras críticas europeas.

Además, desde julio rige un arancel de tres euros para todos los paquetes enviados al bloque por grandes plataformas internacionales, una medida que afecta directamente a compañías como Shein, Temu y AliExpress.

Fuentes indicaron a El País que la investigación a Shein comenzó en junio de 2024, cuando la Comisión envió los primeros pedidos de información. Si bien la empresa retiró algunos productos cuestionados, Bruselas considera que el problema no es solo el artículo puntual sino la debilidad estructural de sus sistemas de control.

Posibles sanciones y escenario abierto

La vicepresidenta de la Comisión Europea para la Soberanía Tecnológica, Henna Virkkunen, sostuvo que “en la Unión Europea, los productos ilegales están prohibidos tanto en las tiendas físicas como en los mercados en línea”. La advertencia deja en claro que las plataformas digitales no tendrán un tratamiento diferencial respecto al comercio tradicional.

Si se comprueban violaciones a la Ley de Servicios Digitales, la Comisión podría imponer multas proporcionales al volumen global de negocios de la compañía e incluso adoptar medidas adicionales para garantizar el cumplimiento de las normas europeas.

En el escenario más severo, el procedimiento podría culminar con la suspensión del servicio dentro del bloque, una decisión que tendría fuerte impacto en el comercio electrónico transfronterizo y en el modelo de negocios de la empresa china en uno de sus principales mercados.

