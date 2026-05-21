La adopción de herramientas financieras digitales transformó el mapa del financiamiento local. Según un comunicado oficial emitido de manera conjunta por el Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA) y la Cámara Argentina Fintech, se registró que “unos 8,1 millones de personas ya tienen crédito fintech en Argentina”. Esta expansión territorial, que representó un salto sustancial en materia de inclusión, convivió durante el último año con un incremento en los niveles de morosidad, un factor que el sector comenzó a monitorear con extrema atención.

Los datos se desprenden de la quinta edición del Informe de Crédito Fintech. El documento detalló que el ecosistema digital experimentó un salto exponencial, dado que “la base de usuarios del sector creció más de 120% en los últimos dos años” al pasar de “3,7 millones a 8,1 millones de clientes”. Con esta evolución, las aplicaciones lograron que “casi 4 de cada 10 personas con crédito formal en el país” operen mediante sus plataformas.

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Las empresas tecnológicas ganaron un peso determinante en la cantidad de operaciones. Las estadísticas del reporte marcaron que “las Fintech originan el 25% de los créditos por cantidad, alcanzando 9,8 millones de las asistencias vigentes”. A pesar de esta penetración masiva, el comunicado de prensa aclaró que la participación “en volumen representa un 3,3% del total de créditos en el sistema”. Esta diferencia se explicó porque “el crédito fintech mantiene un perfil de préstamos de bajo monto”, donde “la asistencia promedio fue de $ 541.394, frente a $ 988.106 de otros PNFC y $ 4,1 millones de las entidades financieras”.

Inclusión financiera y el nuevo perfil de los usuarios

Frente a este escenario de masividad, desde las entidades destacaron la función de estas herramientas para incorporar a los sectores históricamente no bancarizados. El director ejecutivo de la Cámara Argentina Fintech, Mariano Biocca, remarcó: “Sin crédito no hay crecimiento. El desafío de la Argentina no es solo prestar más, sino también prestar mejor: llegar a quienes históricamente quedaron afuera”. Además, enfatizó que “las fintech vienen demostrando que es posible ampliar el acceso al financiamiento con modelos más ágiles, flexibles y eficientes”.

Esta irrupción reconfiguró también el perfil demográfico de los deudores en el país. El informe subrayó que “el sector Fintech concentra un mayor porcentaje de crédito otorgado a mujeres”, con una participación del “53%, estable a lo largo de los últimos dos años”. Y las aplicaciones digitales se consolidaron como la principal puerta de entrada para las nuevas generaciones, ya que el sector agrupa un “mayor porcentaje de jóvenes con un 51% de su base entre 18 y 39 años, frente al 32% de las entidades financieras tradicionales”.

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La penetración de estas alternativas modificó los hábitos de consumo financiero de tal manera que una porción significativa del mercado ya no depende de la banca tradicional. El estudio reveló que, de los 8,1 millones de clientes totales, existen “2,3 millones (32%) que son exclusivamente de Fintech”. Esto significa que uno de cada tres usuarios opera “sin vínculo con entidades financieras tradicionales”, mientras que la mayoría restante utiliza estas plataformas como un complemento para diversificar sus alternativas de gestión diaria.

El impacto en la morosidad y las perspectivas a futuro

Sin embargo, el rápido crecimiento de la cartera impactó de forma directa en los indicadores de cobrabilidad. El informe oficial precisó que “la mora operativa de la cartera Fintech aumentó en sintonía con el total del sistema hasta la zona del 22%”. A su vez, el segmento correspondiente a la categoría 5, que agrupa a los denominados incobrables, “siguió creciendo sobre el volumen total, por el efecto arrastre de deudas pasadas”.

Al analizar esta dinámica cruzada entre crecimiento y atrasos en los pagos, el director de la Maestría en Fintech del ITBA, Diego Demarco, explicó las causas macroeconómicas que golpearon a los usuarios. El académico afirmó que la expansión de clientes “convivió el último año con una suba en la morosidad debido al encarecimiento del costo real del crédito, fruto de una desinflación más veloz que la baja de tasas activas del sistema”.

Los especialistas aportaron matices técnicos sobre el riesgo real de la cartera y descartaron un escenario de ruptura sistémica. Demarco destacó que “los roll rates de mora temprana evidencian signos de estabilización desde octubre-noviembre de 2025”, lo que definió como “un comportamiento incipiente que requerirá un seguimiento en los próximos meses para convalidar un cambio de tendencia”. Además, el informe concluyó que el impacto macro se mantuvo fuertemente acotado, ya que el ecosistema digital representó apenas “el 8% del volumen de crédito con atraso sobre el total del sistema, contra el 74,1% del volumen de Entidades Financieras”.