La morosidad de las familias alcanzó un récord y la vulnerabilidad económica subió por décimo mes seguido

La situación financiera de las familias argentinas volvió a deteriorarse y encendió nuevas señales de alarma. La morosidad de los hogares alcanzó en febrero el 11,2%, según el informe mensual del Índice de Vulnerabilidad Familiar del Congreso (IVFC).

La morosidad de las familias no cede y se espera un “amesetamiento” en niveles altos

Se trata del nivel más alto desde que el Banco Central comenzó la serie estadística en 2010, incluso por encima de los registros observados durante la pandemia. Además, dicho valor se alcanzó tras 15 meses de aumentos consecutivos.

Además, el estudio mostró que el indicador mensual del bienestar económico de los hogares argentinos alcanzó los 5,1 puntos y acumuló diez meses consecutivos de suba, consolidándose dentro del estadio de “Fragilidad Familiar”. El índice se mide en una escala general del uno al diez, diseñada de modo que los valores más bajos reflejan una estructura económica familiar robusta y saludable, mientras que el aumento de la cifra señala niveles de riesgo, fragilidad y vulnerabilidad crecientes.

El informe, impulsado por el diputado nacional de Unión por la Patria Nicolás Trotta, advirtió que el deterioro responde principalmente a la pérdida de poder adquisitivo, el crecimiento de la morosidad, la caída del empleo formal y el cierre de pequeñas y medianas empresas.

“La morosidad récord muestra que cada vez más familias tienen dificultades para sostener sus gastos y cumplir con sus compromisos. Detrás de este dato hay hogares que hacen cuentas todos los días, que recortan gastos y que viven con más incertidumbre sobre cómo llegar a fin de mes”, sostuvo Trotta.

Caída del salario

El informe destaca que los salarios registrados (sector público + sector privado) perdieron 8,9 puntos de poder adquisitivo entre noviembre 2023 y febrero 2026. Durante 2024 la caída del poder de compra de los ingresos resultó más pronunciada, producto de la devaluación de inicio de la gestión. En tanto, en el último año medido, feb-25 vs feb-26, la retracción real del salario registrado fue de 4,2 pp.

"La evolución del poder adquisitivo muestra una pronunciada retracción a inicios de la gestión, seguido de una recuperación producto del descenso de la nominalidad. Se verifica que los dos últimos meses para los que se cuenta con información reflejaron una nueva etapa de reducción del poder de compra de los ingresos", destaca el informe.

Y agrega: "Se espera que los meses subsiguientes profundicen dicha caída, como consecuencia de una dinámica de inflación que aumenta mensualmente, y acumula ya diez meses de incremento".

Perdida de puestos de trabajo y cierre de empresas

Según el documento, durante la gestión del presidente Javier Milei solo en siete de los últimos 26 meses se generaron puestos de trabajo registrados y ya se perdieron más de 205.000 empleos privados formales, afectando directamente los ingresos y la estabilidad económica de miles de hogares.

Por otra parte, tras ocho meses de contracción en el empleo privado formal, en febrero de 2026 se crearon 965 puestos de trabajo. Sin embargo, en la dinámica interanual, se aceleró por séptimo mes consecutivo la magnitud de la retracción, evidenciándose una evolución persistente de caída en el empleo formal privado, que sólo fue interrumpida durante la gestión en el lapso abril-julio 2025.

En paralelo, el informe alertó sobre el cierre de más de 24.000 pymes desde el inicio de la actual gestión, profundizando el impacto sobre el empleo y la actividad económica.

“Una cosa son los números que muestra el presidente Javier Milei y otra muy distinta es la vida cotidiana de las familias argentinas. Este informe habla de esa realidad: más deudas, menos capacidad de pago y mayor fragilidad en los hogares”, agregó Trotta.

El IVFC es una iniciativa impulsada por los diputados nacionales Nicolás Trotta, Guillermo Snopek, José Glinski, Santiago Roberto, Jorge Chica y Cristian Andino, integrantes del espacio Primero la Patria. El índice se publica mensualmente y busca medir el nivel de fragilidad económica que enfrentan los hogares argentinos.

FN / EM