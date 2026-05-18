Las expensas en CABA subieron por encima de la inflación y superaron los $336.000 promedio en abril

Los aumentos de expensas en los edificios de la Ciudad de Buenos Aires (CABA) en abril se ubicaron por encima de la inflación mensual, de acuerdo con un relevamiento de ConsorcioAbierto. Mientras el IPCBA porteño marcó un 2,5% mensual, las expensas promedio avanzaron un 3,2% respecto de marzo y alcanzaron los $336.545.

Las expensas en CABA y PBA subieron menos que la inflación en el primer trimestre del 2026

El informe, elaborado sobre más de 550.000 expensas en distintas provincias, también mostró incrementos en Provincia de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos.

Según los datos difundidos por ConsorcioAbierto entre 13.000 consorcios que utilizan su plataforma, las expensas promedio en CABA pasaron de $326.183 en marzo a $336.545 en abril. En la comparación interanual, el aumento llegó al 34,6%, ya que en abril de 2025 el promedio era de $249.998.

En la Provincia de Buenos Aires, las expensas alcanzaron un promedio de $167.460 en abril, con una suba mensual del 4,1% y un incremento interanual del 43,2%. Córdoba mostró un promedio de $148.442, con un aumento del 1,8% intermensual y del 36,9% interanual.

Por su parte, en Santa Fe las expensas promedio llegaron a $137.320, tras subir un 2,1% mensual y un 32,4% contra el cuarto mes del 2025. En Entre Ríos, el promedio fue de $70.076, con una variación del 4,7% frente a marzo y un alza del 28,4% en comparación con abril del año pasado.

Las expensas subieron un 38% acumulado anual en 2025

Cuáles son los principales gastos que impactan en las expensas

El informe señaló que en los consorcios de CABA los gastos de Personal y Sueldos representan el 30% del total. En edificios pequeños, de entre 0 y 50 unidades funcionales, la incidencia alcanza el 33%, mientras que en los edificios más grandes baja al 15%.

Los Gastos Operativos y de Mantenimiento también representan alrededor del 30% promedio, aunque en los edificios de mayor tamaño llegan hasta el 53%, impulsados por servicios como limpieza, seguridad y mantenimiento. En tanto, los Servicios Públicos ocupan entre el 12% y el 15% del gasto total, mientras que los Gastos Administrativos, Bancarios e Impositivos representan cerca del 15%.

2 de cada 10 hogares tienen deudas por expensas

En Provincia de Buenos Aires, el principal gasto también corresponde al rubro Personal y Sueldos, con un promedio del 33%. Allí, los gastos Administrativos y Honorarios profesionales tienen una incidencia más alta que en CABA, alcanzando un promedio del 18%.

“Los aumentos mensuales empiezan a mostrar una desaceleración respecto de los niveles que vimos en los últimos años, aunque las expensas siguen sostenidas sobre una estructura de costos alta y difícil de ajustar en el corto plazo”, señaló Albano Laiuppa, director de ConsorcioAbierto. Además, agregó que “las expensas continúan creciendo por encima de la inflación mensual porque gran parte del gasto está asociado al funcionamiento diario de los edificios, especialmente salarios, mantenimiento y servicios”.

La morosidad en las expensas llegó al 17% de los departamentos

La morosidad en los consorcios

El relevamiento indicó además que el 17% de las unidades funcionales mantiene deuda de expensas, tanto en CABA como en Provincia de Buenos Aires. Según el informe, esto implica que 17 de cada 100 departamentos presentan morosidad, una tendencia que se mantuvo estable durante todo 2025.

Por último, en abril, las tasas de interés promedio por mora fueron del 4,8% en CABA y del 6,1% en Provincia de Buenos Aires. “La morosidad se mantiene estable, pero en niveles altos. Que alrededor del 17% de las unidades funcionales tenga deuda muestra que las expensas siguen teniendo un peso importante sobre la economía cotidiana de muchas familias”, afirmó Laiuppa.

GZ