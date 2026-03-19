Las expensas subieron un 38% acumulado anual en 2025

Las expensas de los edificios y consorcios en la Argentina registraron en diciembre de 2025 un aumento del 3,42%, según un nuevo relevamiento de Octopus PropTech. Con este incremento, el valor promedio mensual quedó en $250.825, marcando un ajuste acumulado anual del 37,97%.

Los datos surgen del análisis de miles de liquidaciones que integran los costos habituales de un consorcio: salarios, cargas sociales, mantenimiento, abonos de servicios, seguridad, limpieza, compras y servicios públicos.

El ajuste acumulado de 2025 es casi cinco veces menor al de 2024

El relevamiento hecho muestra una diferencia contundente entre ambos años:

Ajuste acumulado 2024: +166,69%

Ajuste acumulado 2025: +37,97

En el informe explican que la velocidad de aumento de las expensas se redujo más del 150% interanual. En términos simples: donde en 2024 los consorcios recibían incrementos fuertes todos los meses, en 2025 los saltos fueron más moderados y espaciados.

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En la comparación diciembre 2025 vs. diciembre 2024, el incremento fue de 41,17%, mostrando una caída por duodécimo mes consecutivo en la comparativa interanual.