Por qué Mercado Libre cayó cerca de 10 puntos en Wall Street

Mercado Libre cae cerca de 10% en Wall Street porque el mercado leyó el balance del primer trimestre con foco en la caída de la rentabilidad, pese al fuerte crecimiento de ingresos.

La acción de MELI operaba en torno a US$ 1.677, con una baja de aproximadamente 10,3% en la rueda de este viernes 8 de mayo.

El punto que golpeó a la acción fue que la compañía reportó una ganancia neta de US$ 417 millones, una baja de 15,6% interanual y por debajo de lo esperado por los analistas. La explicación principal estuvo en mayores inversiones en logística, expansión del crédito y envíos gratis, que presionaron los márgenes.

Mercado Libre invertirá US$ 3 millones y abrirá nuevas oficinas en Villa Allende

Al mismo tiempo, los ingresos crecieron fuerte: 49% interanual, hasta US$ 8.845 millones, por encima de las expectativas del mercado. Es decir, no fue un problema de crecimiento de ventas, sino de cuánto le cuesta a Mercado Libre sostener ese crecimiento.

La lectura de Wall Street es que la compañía está acelerando una estrategia agresiva para ganar mercado, sobre todo en Brasil, con más envíos gratuitos, inversión logística y expansión de Mercado Pago. Pero esa estrategia reduce la rentabilidad de corto plazo y reaviva dudas sobre márgenes, crédito y eficiencia operativa.

En la mirada de Damián Vlassich, Team Leader de Estrategias de Inversión en IOL, "a pesar de que MercadoLibre está creciendo "a tasas de startup" con casi 30 años de historia, la caída del 5% en el after-market refleja una fatiga de los inversores ante la volatilidad de los márgenes. El mercado parece estar cuestionando si el crecimiento incremental en volumen compensa la dilución de la rentabilidad por acción.

"En el corto plazo, la acción enfrentará presión hasta que la compañía demuestre que estas inversiones actuales en envío gratuito y crédito pueden transformarse en una expansión de márgenes sostenible".

Además, Vlassich sostuvo que "el management mantiene su visión de que "lo mejor está por venir", pero hoy Wall Street decidió cobrar la factura de la inversión necesaria para llegar allí".

Qué dejó el reporte del primer trimestre de Mercado Libre

La caída de casi 10% del ADR de Mercado Libre en Wall Street se explica por una lectura negativa del mercado sobre la rentabilidad de la compañía, pese a que los ingresos volvieron a mostrar un fuerte crecimiento. Según el balance del primer trimestre citado por Reuters, la empresa registró una ganancia neta de US$ 417 millones, lo que implicó una baja interanual de 15,6% y quedó por debajo de las expectativas de los analistas.

El polémico tuit de Marcos Galperin sobre una jubilada a la que no le alcanza la plata

El resultado contrastó con una facturación en expansión: los ingresos crecieron 49% interanual, hasta US$ 8.800 millones, por encima de las previsiones del mercado. Sin embargo, los inversores pusieron el foco en el costo de esa expansión. Mercado Libre explicó que la menor ganancia respondió a mayores inversiones en logística, ampliación del crédito y envíos gratuitos, una estrategia orientada a ganar participación de mercado en el largo plazo.

Uno de los puntos centrales fue Brasil, el principal mercado de la compañía. Allí, la decisión de reducir el umbral para acceder al envío gratuito impulsó el crecimiento: los compradores únicos subieron 32% interanual y los artículos vendidos avanzaron 56%. Desde la empresa señalaron que esa política “llegó para quedarse”, aunque en el corto plazo presiona los márgenes y explica parte del castigo bursátil.

El otro foco de atención está puesto en Mercado Pago y, en particular, en la expansión del negocio crediticio. Los usuarios activos mensuales llegaron a 83 millones, mientras que la cartera de crédito creció 87% interanual, hasta US$ 14.600 millones. La cartera de tarjetas de crédito más que se duplicó, hasta US$ 6.600 millones, luego de la emisión de 2,7 millones de nuevas tarjetas. Para Wall Street, el interrogante no es si Mercado Libre crece, sino cuánto riesgo y cuánta rentabilidad está dispuesta a sacrificar para sostener esa expansión

lr/ff