El Banco Nación volvió al mercado de deuda luego de 30 años y captó más de u$s370 millones

El Banco Nación colocó exitosamente títulos de deuda por más de u$s370 millones en el mercado de capitales local, en una operación histórica que marcó el regreso de la entidad a este tipo de emisiones después de 30 años y que, según informó el banco, mostró una fuerte demanda de inversores y un importante respaldo al sistema financiero argentino.

Banco Nación vuelve al mercado local con títulos de deuda: todos los detalles

Una colocación histórica en el mercado local

La entidad financiera informó en un comunicado que la emisión alcanzó “una cifra total al equivalente a más de u$s370 millones, considerando las tres clases”, convirtiéndose en una de las adjudicaciones más altas realizadas por emisores corporativos en el mercado local.

Según la misiva oficial, la operación registró una demanda que “superó ampliamente la oferta inicial”, un comportamiento que el Banco Nación vinculó con “la confianza del mercado en la institución y en el rumbo de la economía argentina”.

La emisión incluyó tres clases de títulos de deuda: en pesos, en dólares y ajustados por UVA, con el objetivo de ofrecer alternativas de ahorro e inversión para distintos perfiles de inversores, tanto personas humanas como jurídicas.

En cuanto a las condiciones financieras, el Banco logró una tasa de “TAMAR +4.25% en la Clase 1, 5,50% en Dólar MEP en la Clase 2 y, especialmente, UVA +5,25% en la Clase 3 destinada a financiar su línea de hipotecas para la vivienda”.

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La entidad destacó además que recibió más de 1.600 ofertas en las tres clases emitidas y remarcó que “las propuestas recibidas se adecuaron, en su gran mayoría, a la tasa esperada por el banco”.

Destino de los fondos y próximos pasos

De acuerdo con el comunicado, los fondos obtenidos en la colocación serán destinados a “fortalecer el crédito en la economía real”, apuntando principalmente a financiamiento para MiPyMEs, familias, exportadores y economías regionales.

El Banco Nación sostuvo que las pequeñas y medianas empresas podrán ampliar su capacidad productiva, mientras que las familias accederán a financiamiento para vivienda a través de las líneas hipotecarias respaldadas por la emisión UVA.

La entidad señaló que esta operación representa “la primera de lo que el Banco espera sea una serie de operaciones en el mercado local”, en el marco de un programa vigente que contempla emisiones por hasta u$s1.500 millones.

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Finalmente, el banco afirmó que con este resultado “reafirma su compromiso con una gestión moderna y transparente” y aseguró que continuará enfocado en el financiamiento de PyMEs y familias en todo el país.

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