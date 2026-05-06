Funcionaria del PAMI recibió un crédito hipotecario por más de 500 millones de pesos

El escándalo por los créditos hipotecarios de alto nivel otorgados a funcionarios públicos sumó el nombre de Carolina Olivera, titular de la Unidad de Gestión Técnico Operativa del PAMI, quien en octubre del 2025 obtuvo un préstamo por poco más de 500 millones de pesos y hoy tiene una deuda con el banco estatal superior a 565 millones de pesos.

Esta información fue confirmada por el periodista Beto Valdez en su cuenta de X, que además reveló que Olivera está casada con Ezequiel Cabrera, jefe de administración y finanzas de MED-EL Latinoamérica, una compañía que habitualmente provee al PAMI de implementos como implantes cocleares.

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Carolina Olivera

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