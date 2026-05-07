El consumo sigue estancado, pero repuntaron los préstamos prendarios en abril

Las operatorias de tarjetas de crédito en pesos y los créditos prendarios mostraron comportamientos opuestos durante abril, en un escenario marcado por el consumo débil, las promociones de financiación y la búsqueda de reactivación del mercado interno, según informes difundidos por la consultora First Capital Group con datos del Banco Central.

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El informe sobre tarjetas de crédito reveló que “el consumo NO despega”, pese a la baja de tasas y las promociones de cuotas impulsadas por bancos y comercios para estimular las compras.

De acuerdo con el informe, las operaciones con tarjetas en pesos crecieron un 1,7% mensual en términos nominales y el saldo total alcanzó los $24,4 billones, lo que representó una suba interanual del 30,9% frente a los $18,7 billones registrados un año antes.

Sin embargo, al descontar una inflación mensual estimada en 2,5% y anual de 32,2%, el comportamiento cambia: las variaciones reales reflejaron “una caída mensual del 0,8% y una disminución anual del 1,0%”.

“Ante un consumo que no despega, la principal herramienta de financiamiento utilizada es un reflejo de ello. En este caso la cartera se encuentra por debajo de los valores de un año atrás a pesar de la baja de tasas y la oferta de cuotas con y sin interés”, explicó Guillermo Barbero, socio de First Capital Group.

En paralelo, el saldo financiado en dólares mediante tarjetas de crédito mostró un incremento mensual del 14,2%, alcanzando un total acumulado de u$s781 millones y un crecimiento interanual del 5%.

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Sobre ese segmento, Barbero sostuvo que “los valores de esta cartera se mantienen en los niveles lógicos del último año”, en base a los datos informados por el Banco Central al 30 de abril de 2026.

Créditos prendarios: recuperación tras cinco meses de caída

A diferencia de las tarjetas, la línea de créditos prendarios mostró una recuperación significativa durante abril, con una suba real mensual del 3,8% y un crecimiento interanual real del 8,3%.

Según el reporte de First Capital Group, el saldo de créditos prendarios aumentó un 6,4% mensual en términos nominales y llegó a $6,1 billones, frente a los $4,3 billones contabilizados en igual mes del año anterior, presentando un crecimiento del 43,2%.

El informe remarca que el repunte se produjo luego de “cinco meses consecutivos de caídas reales” y atribuye la mejora a las promociones de financiación impulsadas por terminales automotrices y entidades bancarias.

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“Sorprende el salto cuantitativo de esta línea, precedidas de cinco meses de caídas reales. El ofrecimiento de planes de pago en cuotas sin interés o con intereses reducidos, implementados por las terminales automotrices y algunos bancos, incentivaron la gran demanda que se observa este mes”, afirmó Guillermo Barbero.

Por último, los créditos prendarios nominados en dólares registraron un incremento mensual del 9,4%, equivalente a u$s104 millones, una dinámica que el informe vinculó directamente con la actividad de maquinarias agrícolas.

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