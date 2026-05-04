Fernando Camusso: "Es posible que el salario real empiece a recuperarse conforme la tasa de inflación"

El director de Rafaela Capital, Fernando Camusso, conversó con Canal E y se refirió a que el inicio de mayo abre un nuevo escenario financiero en Argentina, marcado por expectativas de desaceleración inflacionaria, tensiones en el crédito y una reconfiguración sectorial que impacta directamente en bonos, acciones y dólar.

Uno de los ejes centrales del mercado es la evolución de los precios. Fernando Camusso anticipó una desaceleración clara tras el pico de marzo: "2,4, 2,5, 2,6, entre 2,4 y 2,6 la inflación de abril básicamente bastante más abajo del 3,4".

A qué se debe la desaceleración de la inflación

Asimismo, explicó que este descenso responde a factores estacionales: "Terminó un poco la estacionalidad del año, o sea, teníamos variables muy estacionales que juegan en contra respecto a la tasa de inflación". Aunque advirtió que aún hay presiones externas: "A la cual le tenemos que agregar el precio del combustible producto de la guerra en Irán".

A partir de estos datos, Camusso sostuvo que, "los datos de alta frecuencia que estamos viendo están dando bastante abajo de la inflación del mes pasado, con lo cual, es alentador", lo que refuerza la expectativa de un sendero de desinflación en los próximos meses.

La evolución del salario en cuanto a la inflación

Sobre la dinámica del consumo y el crédito, vinculó la recuperación a la mejora del ingreso real: "Es posible que el salario real empiece a recuperarse conforme la tasa de inflación". Sin embargo, puso un límite a las expectativas: "Yo no estoy tan seguro que veamos un 1 adelante" en la inflación mensual.

En ese contexto, el entrevistado destacó el impacto sobre la morosidad: "Conforme el salario real vaya ganando de alguna manera preponderancia en los bolsillos, veremos una caída en la mora de los créditos".

Sin embargo, el sistema financiero aún enfrenta tensiones. A su vez, aclaró que, "la mora es un crédito de consumo, esos créditos no son créditos más allá de 60, sería como muchos 90 días", y anticipó una normalización gradual: "Yo creo que hay expectativa de que eso se pueda ordenar a los meses siguientes".