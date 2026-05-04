“Si el Banco Central no hubiese comprado más de USD 7.000 millones, el dólar estaría más cerca de $1.300”

Tras el dato de inflación de marzo (3,4%), el mercado cambiario vuelve al centro de la escena en Argentina. En este contexto, este medio se comunicó con el CEO de Wynn Securities, Fabio Saraniti, quien analizó la dinámica del dólar, el rol del Banco Central y las condiciones para una eventual baja del riesgo país.

Fabio Saraniti destacó el fuerte accionar del Banco Central en el mercado cambiario: “El Central lleva un periodo récord de compras diarias en el mercado, de hecho es el monto más alto incluido desde abril del 2024”.

Las compras del Banco Central y sus implicancias en el dólar

Según explicó, esta intervención modificó el equilibrio del tipo de cambio: “Si el Banco Central no hubiese comprado más de 7.000 millones de dólares desde enero, probablemente el dólar estaría más cerca de 1.300 o 1.300 y monedas en lugar de 1.400”.

En esa línea, Saraniti sostuvo que el mercado empieza a identificar un nuevo nivel de referencia: “Yo no creo que lo deje bajar, creo que el nuevo precio testigo que Central va a quedar, que esté el precio del dólar es 1.400, es como un nuevo piso”.

El Banco Central no dudará en intervenir ante una suba del dólar

Asimismo, remarcó que la autoridad monetaria busca evitar movimientos bruscos: “Siempre ha mostrado que cuando el dólar sube mucho, ahí sale a intervenir porque no quiere movimientos bruscos en el mercado”. Y explicó el motivo: “Porque obviamente en Argentina, ¿qué pasa cuando se suma mucho el dólar? La gente se pone nerviosa y ajustan precios por si acaso”.

El entrevistado planteó que otro eje clave es la política de tasas: “El Gobierno quiere que la tasa de interés en pesos sea baja, que las empresas y las personas se financien a buenas tasas y que el dólar, a pesar de que las tasas estén tan bajas, se mantenga estable”. Según desarrolló, este equilibrio se está logrando: “Eso, por ahora, lo viene logrando”.

Sobre el riesgo país, actualmente en torno a 543 puntos, relativizó la idea de falta de acceso al crédito: “El Gobierno tiene acceso, para mí es incorrecto decir que el Gobierno no tiene acceso al mercado de deuda”.